Palacio de Evo gastó más de 8,8 millones de bolivianos en equipamiento

Fotografia: Marka Registrada Agrandar la foto + Twittear A horas de la inauguración de la Casa Grande del pueblo (18:00), la ministra de Comunicación, Gisela López, ofreció un recorrido a los periodistas de los diferentes medios de comunicación a modo de desvirtuar o minimizar los gastos realizados para sus edificación, 34 millones de dólares. La autoridad sostuvo que se trata de una obra que fue diseñada para compartir y sostener una relación directa con el pueblo boliviano, además de reflejar la pluralidad del país. En tanto, de acuerdo con las convocatorias realizadas por el Ministerio de la Presidencia en el Sicoes, se prevé que los gastos para el equipamiento de la red de datos, del centro de datos y el sistema de perifoneo y sonido alcanzan a algo más de 8,8 millones de bolivianos. "Es una infraestructura construida para hacer gestión y es una infraestructura construida para compartir con el pueblo, tiene cualidades no sólo para el trabajo de gestión de Gobierno en cuanto a los cinco ministerios que van a trabajar aquí, sino en cuanto a la relación que tiene con el pueblo", informó López en una improvisada rueda de prensa antes de recorrer por algunos ambientes de la flamante construcción. López y los periodistas recorrieron por el piso uno, que contenía obras de distintos artistas, entre ellos el afamado artista Mamani Mamani; los pisos tres, cuatro y cinco, dimensión que alberga a un auditorio con capacidad para 900 a 1.000 personas, y posteriormente se hizo un alto en el piso 16, en el que se encuentra el despacho del Ministerio de Comunicación, y culminar el recorrido en el helipuerto. Asimismo, anunció que esa nueva infraestructura será parte del atractivo turístico de la ciudad porque recibirá a la población para que disfrute de una vista panorámica de La Paz desde el helipuerto y descartó que con esas atracciones se genere algún lucro. Millonario equipamiento Según los datos oficiales, el "equipamiento del centro de datos para la Casa Grande del Pueblo" fue otorgado a la empresa Integradores & Consultores en Tecnología S.R.L. por un monto de 1.182.476 bolivianos. Otra especificación en el denominado "equipamiento de Red de Datos e Infraestructura de Nube para la Casa Grande del Pueblo", entregada a FIL'S Company S.R.L. por un monto económico de 2.575.676 bolivianos. Por otra parte, el "Sistema de Sonido Lote 1- Sistema de Perifoneo y Sonido en Salas" se suscribió un contrato de adquisición con la Sociedad Comercial e Industrial Hansa Ltda., por la suma de 3.084.302 bolivianos. En tanto, el otro ítem de "sistema de sonido", también entregado a la Sociedad Comercial e Industrial Hansa Ltda., por un monto económico de 1.976.624 bolivianos. La suma de estos cuatro ítems hace algo más de 8,8 millones de bolivianos. Al respecto, la ministra López dijo que "cuando la derecha intenta monetizar, intenta desfigurar este espacio que era necesario para el Estado, que no es el mismo Estado que la derecha gobernaba". GOBIERNO ASEGURA QUE NO HAY LUJOS La ministra de Comunicación, Gisela López, que encabezó el recorrido parcial de los medios, volvió a negar que se trate de una construcción ostentosa y ratificó que la obra, de 25 pisos, demandó una inversión de Bs 240 millones y es necesaria para el Estado. "La Casa Grande del Pueblo no es una infraestructura de lujo, la Casa del Pueblo es concordante con esta época, con este momento que estamos viviendo. Ha sido construida con un promedio de 1.000 dólares el metro cuadrado, las edificaciones oscilan entre 1.500 a 1.200 el metro cuadrado", mencionó. Se prevé la inauguración de la Casa Grande del Pueblo con una ofrenda a la Pachamama (Madre Tierra) y un evento musical, en los que participarán autoridades del Ejecutivo, organizaciones sociales y la población.