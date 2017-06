Pedidos de investigación contra los 9 lastima el sentimiento patriótico

Fotografia: Los Tiempos Agrandar la foto + Twittear El ministro de Justicia, Héctor Arce, calificó como una aberración los pedidos de investigación interna a los nueve bolivianos que fueron expulsados de Chile. Dijo que esas solicitudes que hicieron algunos legisladores opositores, lastiman el sentimiento nacional. "Son lamentables estas opiniones absolutamente incorrectas y fuera de lugar que realmente lastiman el sentimiento patriótico que tenemos que tener todos los bolivianos, algunos parlamentarios de oposición han dicho que se debería investigar a los nueve connacionales, esto es una verdadera aberración porque nosotros tenemos la certeza de qué es lo que ha ocurrido y en este caso hubo un absoluto cumplimiento de su deber, tanto de los funcionarios militares como de los funcionarios civiles", dijo. Ratificó que los nueve funcionarios sólo estaban luchando contra el contrabando que ingresa a Bolivia, actuaron "estrictamente como manda la norma" y su detención por parte de los carabineros chilenos, en un incidente de frontera suscitado el pasado 19 de marzo, ha sido en función de su nacionalidad. Por tanto "esos diputados de oposición tienen que darse cuenta que cuando hablan como parlamentarios semejantes tonteras, semejantes comentarios pro chilenos rompen con la institucionalidad con la que un Estado debe enfrentar una de estas situaciones", sostuvo en una entrevista con el programa Anoticiando de ATB. Ayer el presidente Evo Morales también expresó su molestia por los pedidos de investigación a los nueve funcionarios. "La oposición no hizo nada para su liberación; ahora quieren su investigación a los 9 hermanos. ¡Que vayan a investigar a su abuela!", manifestó Morales, a través de su cuenta de Twitter. El miércoles los dos militares y siete trabajadores de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) retornaron al país después de que en Chile fueron condenados por los presuntos delitos de robo con intimidación, contrabando y porte ilegal de armas (este último delito sólo para los uniformados). Los nueve funcionarios fueron recibidos por el presidente Morales en Palacio de Gobierno y casi de manera paralela, Unidad Demócrata (UD) anticipó que una vez que termine el "show" se planteará procesos internos en contra de los sentenciados, tanto en la Aduana Nacional como en las Fuerzas Armadas. "Una vez que concluya la fanfarria y el show que no compartimos (...), vamos a solicitar que se inicie una investigación interna y un sumario en contra de los funcionarios y militares", dijo el jefe de la bancada de UD en Diputados, Wilson Santamaría. Asimismo en los últimos días surgieron denuncias en contra de uno de los nueve funcionarios, que fueron declarados por Morales como "mártires de la defensa marítima". El día en que los nueve regresaron a Bolivia, en el punto fronterizo de Pisiga, un grupo de pobladores increpó a los nueve. Luis Condori, quien se identificó como transportista, aseguró que Arsenio Choque en realidad es un "chutero" y conoce toda la zona fronteriza e incluso supuestamente es guía de los contrabandistas. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario