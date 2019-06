Perú y Bolivia construirán red de gas y subirán la carga por Ilo

Fotografia: El Comercio Agrandar la foto + Twittear El V Gabinete Binacional Perú-Bolivia llegó ayer a su fin, con la firma de la Declaración de Ilo, que incluye, entre sus 49 puntos, la construcción de una red de gas para beneficiar al sur peruano; el aumento del tráfico por Ilo, y la "futura venta de GNL boliviano" a los mercados de Asia, a través de ese puerto. Los presidentes Martín Vizcarra y Evo Morales "asumieron la decisión de implementar en el transcurso del presente año, un proyecto de distribución de redes de gas que permita llegar con gas natural domiciliario y otros a las poblaciones en zona de frontera, en Desaguadero y otras", manifiesta el documento. Asimismo, expresaron la voluntad de implementar un proyecto de comercialización de GLP para abastecer a las poblaciones del sur peruano, "a precios competitivos para el consumidor final, con la participación de la empresa estatal boliviana YPFB, asociada o por sí sola". Los mandatarios destacaron la importancia de fortalecer la integración energética entre Bolivia y el Perú, "con el firme compromiso de impulsar la interconexión del gasoducto al Sur, a fin de permitir la futura exportación de GNL procedente de Bolivia, a través del puerto de Ilo a los mercados de Asia". Puerto, corredor y energía La Empresa Nacional de Puertos de Perú (Enapu) rebajará las tarifas portuarias en un 30% y dará 90 días de plazo libre de almacenaje hasta junio de 2020 en favor de la Administración de Servicios Portuarios Bolivia (ASP-B), especifica el punto 14 de la declaración binacional. El Gobierno peruano ratificó su compromiso de invertir para concretar el mejoramiento de la capacidad operativa del Puerto de llo, que va de la mano con la normativa de cabotaje, que facilitará el atraque de buques de mayor capacidad en la zona. En el encuentro entre las autoridades de ambas naciones, los Jefes de Estado coincidieron en la importancia estratégica del proyecto de Corredor Ferroviario Bioceánico de Integración (CFBI) "para el desarrollo e integración de la región, comprometiéndose a impulsar y concluir, en el más breve plazo el estudio integral de factibilidad". Se encargó al Comité Binacional de Energía Eléctrica continuar con el Estudio de Interconexión Eléctrica, para que se ejecuten acciones que permitan el acceso al servicio de suministro de energía a poblaciones rurales fronterizas de ambos países. Paso de frontera En un plazo no mayor a 90 días, funcionarios de Perú y Bolivia deben habilitar el paso de frontera San Lorenzo-Extrema. Bolivia construirá el Centro Binacional de Atención en Frontera (Cebaf) Extrema-San Lorenzo, "que impulsará la integración del sector amazónico fronterizo". También se realizarán estudios para la viabilidad del Cebaf Thola Kollo, y la culminación de la carretera Tacna-Collpa-La Paz, que permitirá desarrollar la zona alto andina de frontera y se constituirá en un eje adicional de la integración. Además, se anunció el otorgamiento de la concesión a la Empresa Nacional de Telecomunicaciones de Bolivia (Entel) para mejorar las condiciones de acceso a los servicios de telecomunicaciones en territorio peruano. Entre los temas incluidos en el documento también se habló de la necesidad de establecer e implementar acciones para mejorar la fluidez y agilizar los procedimientos en materia sanitaria y fitosanitaria para un comercio agrícola y pecuario libre de barreras no arancelarias. "Finalmente se han llegado a 92 compromisos que tenemos conjuntamente que trabajar para atender, y la suscripción de 12 acuerdos sumamente importantes", manifestó ayer el presidente Vizcarra, luego de la firma de la Declaración de Ilo. El Jefe de Estado boliviano destacó la suscripción de los acuerdos con su homólogo peruano, en los que también se impulsará el sector productivo, comercial y social, y señaló que los compromisos están dirigidos "para el bienestar de las familias de ambas naciones y la reducción de la pobreza". Redes de gas en Puno  e impulso al Corredor Bioceánico Convenios El ministro de Hidrocarburos de Bolivia, Luis Alberto Sánchez, y su homólogo de Energía de Perú, Francisco Ísmodes Mezzano, suscribieron tres convenios de cooperación mediante los cuales acuerdan la instalación de redes de gas en Puno, comercialización de GLP y la realización de un estudio para la interconexión del gasoducto Bolivia-Ilo y el gasoducto sur Perú.

Megapuerto Con el proyecto del Corredor Ferroviario Bioceánico de Integración (CFBI), el presidente Evo Morales indicó que se tiene el anhelo de contar con un "megapuerto" en Ilo. El CFBI partirá en puerto Santos (Brasil), sobre el Atlántico; ingresará a Bolivia por Puerto Suárez, pasará por Montero y Bulo Bulo, para salir a Perú por el Hito 4 y concluir en el puerto de Ilo, sobre el Pacífico.

Venta "Buscamos lograr una mejor comercialización (del gas), para que pueda bajar el costo a las familias y hogares. (Queremos) que el gas de Bolivia, que llega a la frontera en Desaguadero sea en red y tubería para las poblaciones aledañas de territorio peruano", manifestó el presidente peruano, Martín Vizcarra, sobre el trabajo para contar con un gasoducto desde territorio boliviano.