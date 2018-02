Policía desplegará especialistas antiexplosivos para el 21-F

Fotografia: Los Tiempos Agrandar la foto + Twittear Ante el anuncio de movilizaciones para este martes y miércoles a favor y en contra de la repostulación del presidente Evo Morales, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, informó que la Policía realizará operativos que incluyen la presencia de especialistas antiexplosivos en todas las ciudades capitales del país. La autoridad indicó a Bolivia TV que esta "es una medida de prevención". Para este 21 de febrero sectores sociales que apoyan al MAS realizarán marchas en respaldo al "proceso de cambio" y a una nueva reelección del mandatario. En Santa Cruz la convocatoria es para este martes (20:00) y se hará a los pies del monumento al Chiriguano, sobre el segundo anillo de la avenida Chiriguano. En contrapartida, el movimiento Promociones Unidas, se reunirá en el Cambódromo para armar un cartel humano hecho de luces para escribir "Bolivia dijo No" en alusión al resultado del referendo de 2016. El comandante de la Policía Boliviana, Faustino Mendoza, informó que los uniformados permanecerán acuartelados durante las movilizaciones del 21F. Esperará en apronte ante la posibilidad de que exista algún disturbio. "Tendremos al personal policial acuartelado en los nueve departamento para poder dar seguridad a un normal desenvolvimiento de las actividades en relación a lo que es el orden público", dijo. Presentan recurso



El senador opositor Óscar Ortiz informó que la agrupación política Demócratas presentó una acción cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para defender los resultados del referendo del 21 de febrero de 2016 que estableció la 'No' repostulación de Evo Morales.