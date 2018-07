Posesionan nuevo Viceministro de Gestión Comunicacional

Fotografia: Ministerio de Comunicación Agrandar la foto + Twittear Willy Anselmo Maydana Esprella es el nuevo viceministro de Gestión Comunicacional. Hoy fue posesionado por la ministra de Comunicación, Gísela López y reemplazará en esas funciones a Rossío Pimentel. El nuevo viceministro era capacitador en redes sociales de esa cartera de Estado. "Él (Maydana) ha estado trabajando con nosotros en redes sociales. Ha hecho un trabajo, una tarea que no es sencilla, que tiene que ver con la información gubernamental, que tiene que ver con la difusión que se hace en gestión de Gobierno", dio a conocer López en el acto de juramento y presentación del nuevo viceministro. Según se observa en la nómina de personal del Ministerio de Comunicación, difundido en su sitio web, Maydana era parte de la Unidad de Coordinación Institucional de esta cartera de Estado y tenía el cargo de "capacitador en RRSS III". "Nuestras autoridades han considerado que Willy es la persona que debe dar continuidad al trabajo en este Viceministerio", agregó la ministra. El Viceministerio que dirigirá Maydana, además de integrar la Dirección de Redes Sociales, tendrá a su mando los distintos medios de comunicación del Estado (Bolivia TV, radio Patria Nueva, periódico Cambio y la ABI), pero también la dirección de proyectos. Una publicación de la Vicepresidencia, titulada "Mesa redonda: Estado Plurinacional", de agosto de 2014, presenta a Maydana como comunicador social, asistente de Investigación del Centro de Investigaciones Sociales (CIS) para el tema de Golpe Cívico Prefectural. La renuncia de Pimentel El pasado 4 de julio, Pimentel renunció al cargo de viceministra de Gestión Comunicacional, debido a que no le permitieron contratar a gente de su confianza y se veía impedida de ejecutar un proyecto por falta de recursos económicos. Asimismo, fuentes del Ministerio de Comunicación informaron que Pimentel "vivía en constante tensión" con la viceministra de Políticas Comunicacionales, Paola Gonzales. Por esa situación -indicaron-, Pimentel solicitó retornar a su anterior empleo, en la Lotería Nacional de Beneficencia y Salubridad (Lonabol), donde trabajó como directora ejecutiva por casi tres años. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario