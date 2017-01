Presentan proyecto de ley que protege al trabajador contra preaviso

Fotografia: Procuradoría Agrandar la foto + Twittear El Ministerio de Trabajo y la Procuraduría General del Estado presentaron un proyecto de ley al Legislativo mediante el cual pretenden prohibir los despidos injustificados y proteger al trabajador frente a los preavisos. El proyecto se denomina Ley de Protección a la Estabilidad Laboral. El mismo se realizó debido a la sentencia 907/2016 del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que reconoció la vigencia del preaviso. Según la explicación del ministro Gonzalo Trigoso, el proyecto aclararía el segundo párrafo del artículo 12 de la Ley General del Trabajo, el cual creó el preaviso como una forma de terminar los contratos laborales. Trigoso señaló que con esta ley se ratificaría las disposiciones de la sentencia 1262/2013 del TCP, la misma que dio al trabajador la potestad de no aceptar la carta de preaviso, a menos que se haya incurrido una falta comprendida en la Ley General del Trabajo. En ese entendido, aseveró que con la nueva ley no se aplicarán los preavisos que sean rechazados por el trabajador. Según la autoridad, el proyecto también ratifica que sólo se puede despedir a os trabajadores bajo los condiciones dispuestas en el artículo 16 de la Ley General del Trabajo y el artículo 9 de su decreto reglamentario. Tomando en cuenta esas normas, entre las faltas que justificarían un despido están: la revelación de secretos industriales, omisiones e imprudencias que afecten a la higiene, inasistencia injustificada de más de tres días consecutivos o de más de seis en el curso de un mes, incumplimiento total o parcial del contrato de trabajo o del reglamento interno de la empresa, abuso de confianza, robo o hurto por el trabajador y otros. La norma busca cumplir el mandato de la Constitución Política del Estado, que prohíbe los despidos injustificados. Movilizaciones La COB convocó a un paro nacional movilizado para el lunes 16 de enero en demanda de que el TCP cambie su sentencia 907/2016, puesto que a su criterio cambia la jurisprudencia marcada por la sentencia 1262/2013. El procurador Héctor Arce y el ministro Trigoso aseguraron que las movilizadores anunciadas son innecesarias con la presentación del proyecto de Ley de Estabilidad Laboral, puesto que la misma ratificaría los alcances de la sentencia 1262/2013. Trigoso aclaró que nunca se eliminó el preaviso de la legislación boliviana, y que la sentencia 1262/2013 moduló su aplicación a favor al trabajador y que ese ajuste será declarado ley con la nueva norma. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario