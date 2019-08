Fotografia: ABI Agrandar la foto + Twittear En los 194 a帽os de vida de las Fuerzas Armadas, el presidente Evo Morales anunci贸 que se analiza la creaci贸n de un fondo de defensa, cuyos recursos ser谩n para la renovaci贸n y modernizaci贸n de la instituci贸n castrense. "En lo inmediato, hermanos de las Fuerzas Armadas, nos hemos propuesto estudiar el financiamiento para el fondo de defensa, as铆 como la implementaci贸n del plan de adquisiciones militares", afirm贸 ayer el Primer Mandatario. Emiti贸 su discurso, antes del desfile c铆vico militar ind铆gena, que se llev贸 a cabo ayer 聽en la avenida Juan Pablo II, de la ciudad de El Alto.



Sostuvo que en su gobierno se lograron avances significativos para la instituci贸n, aunque dijo que faltan algunas acciones urgentes a corto plazo: "su potenciamiento material, la dotaci贸n de nuevas armas y equipos en el mejoramiento de su infraestructura cuartelaria", enfatiz贸. La adquisici贸n de nuevas armas para dotaci贸n individual, otras de defensa a茅rea, sin olvidar la reconstrucci贸n de pabellones, sala de armas, ba帽os, duchas, comedores y sanidad militar forman parte de los requerimientos que se deben ejecutar de inmediato, seg煤n 聽Morales. El anuncio del fondo de defensa que hizo el Presidente llega en 聽un a帽o electoral y cuando Bolivia atraviesa por un d茅ficit fiscal. Los datos desagregados del Presupuesto General del Estado prev茅n ingresos por 150.871 millones de bolivianos y gastos por 172.373 millones de bolivianos, que arrojaban 聽un d茅ficit 聽de 21.502,7 millones de bolivianos. El candidato por UCS, V铆ctor Hugo C谩rdenas, asegur贸 que el Gobierno no tiene ninguna definici贸n sobre el rol de las FFAA. "No entiende el rol de los militares, pero no entiende la definici贸n de nuestra constituci贸n sobre la funci贸n de las FFAA. En democracia, el gobierno de Evo Morales no sabe que rol deben tener los militares, por lo tanto sus palabras s贸lo tienen prop贸sitos electorales y demag贸gicos". Por su parte, el presidente de los polic铆as jubilados, Ren茅 Calla, critic贸 que haya un trato desigual. "Cuando la Polic铆a pide recursos, pide fondos, nunca hay plata. No s茅 de d贸nde sacar谩n los recursos para las Fuerzas Armadas. Entonces 聽me parece m谩s una campa帽a electoral, no es un tema que pueda ser llevado a cabo", sostuvo. 聽 El Primer Mandatario, y tambi茅n candidato a Presidente para las elecciones de este a帽o, anunci贸, como si ya hubiera sido electo, que para 2020 crear谩 un nuevo ministerio. "Quiero anunciar para el pr贸ximo a帽o la creaci贸n de un Ministerio de Ciencia y Tecnolog铆a a petici贸n de nuestros j贸venes estudiantes profesionales y la ciudad de El Alto". Para este fin, demand贸 que la instituci贸n castrense que lo acompa帽e. "Mi pedido a las Fuerzas Armadas es acompa帽ar con su conocimiento a este nuevo Ministerio de Ciencia y Tecnolog铆a", demand贸. Al margen de esta solicitud, Morales anunci贸 que las Fuerzas Armadas ser谩n parte del directorio de las empresas estrat茅gicas del Estado. 聽"Nuestro gran deseo es importante (que) como militares formados, preparados, convencidos de la patria, (sepan) c贸mo cuidar nuestras empresas estrat茅gicas", dijo. Agreg贸 que hasta 2025 la instituci贸n uniformada ser谩 integrante de "un sue帽o" que tiene el Presidente. "Hasta 聽2025 pretendemos modificar la doctrina de la defensa. Tengo un gran sue帽o: que la escuela antiimperialista se convierta en un comando del sur, del pueblo y para el pueblo", recalc贸 Morales. Prometi贸 que se restablecer谩 la dotaci贸n de v铆veres para 聽el personal de cuadros. FFAA, fieles al proceso del MAS El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Williams 聽Kaliman, dijo 聽que los efectivos militares morir谩n anticolonialistas y, adem谩s, 聽advirti贸 a los "antipatrias" 聽que pretenden cambiar la estructura de esa instituci贸n. "No queda duda pueblo de Bolivia, las Fuerzas Armadas nacimos durante la lucha contra la Colonia y moriremos anticolonialistas, porque es nuestro orgullo y nuestra raz贸n de vida", manifest贸 en su discurso. En los 194 a帽os de vida de las Fuerzas Armadas, el presidente Evo Morales anunci贸 que se analiza la creaci贸n de un fondo de defensa, cuyos recursos ser谩n para la renovaci贸n y modernizaci贸n de la instituci贸n castrense. "En lo inmediato, hermanos de las Fuerzas Armadas, nos hemos propuesto estudiar el financiamiento para el fondo de defensa, as铆 como la implementaci贸n del plan de adquisiciones militares", afirm贸 ayer el Primer Mandatario. Emiti贸 su discurso, antes del desfile c铆vico militar ind铆gena, que se llev贸 a cabo ayer 聽en la avenida Juan Pablo II, de la ciudad de El Alto.



Sostuvo que en su gobierno se lograron avances significativos para la instituci贸n, aunque dijo que faltan algunas acciones urgentes a corto plazo: "su potenciamiento material, la dotaci贸n de nuevas armas y equipos en el mejoramiento de su infraestructura cuartelaria", enfatiz贸. La adquisici贸n de nuevas armas para dotaci贸n individual, otras de defensa a茅rea, sin olvidar la reconstrucci贸n de pabellones, sala de armas, ba帽os, duchas, comedores y sanidad militar forman parte de los requerimientos que se deben ejecutar de inmediato, seg煤n 聽Morales. El anuncio del fondo de defensa que hizo el Presidente llega en 聽un a帽o electoral y cuando Bolivia atraviesa por un d茅ficit fiscal. Los datos desagregados del Presupuesto General del Estado prev茅n ingresos por 150.871 millones de bolivianos y gastos por 172.373 millones de bolivianos, que arrojaban 聽un d茅ficit 聽de 21.502,7 millones de bolivianos. El candidato por UCS, V铆ctor Hugo C谩rdenas, asegur贸 que el Gobierno no tiene ninguna definici贸n sobre el rol de las FFAA. "No entiende el rol de los militares, pero no entiende la definici贸n de nuestra constituci贸n sobre la funci贸n de las FFAA. En democracia, el gobierno de Evo Morales no sabe que rol deben tener los militares, por lo tanto sus palabras s贸lo tienen prop贸sitos electorales y demag贸gicos". Por su parte, el presidente de los polic铆as jubilados, Ren茅 Calla, critic贸 que haya un trato desigual. "Cuando la Polic铆a pide recursos, pide fondos, nunca hay plata. No s茅 de d贸nde sacar谩n los recursos para las Fuerzas Armadas. Entonces 聽me parece m谩s una campa帽a electoral, no es un tema que pueda ser llevado a cabo", sostuvo. Prev茅 un nuevo ministerio El Primer Mandatario, y tambi茅n candidato a Presidente para las elecciones de este a帽o, anunci贸, como si ya hubiera sido electo, que para 2020 crear谩 un nuevo ministerio. "Quiero anunciar para el pr贸ximo a帽o la creaci贸n de un Ministerio de Ciencia y Tecnolog铆a a petici贸n de nuestros j贸venes estudiantes profesionales y la ciudad de El Alto". Para este fin, demand贸 que la instituci贸n castrense que lo acompa帽e. "Mi pedido a las Fuerzas Armadas es acompa帽ar con su conocimiento a este nuevo Ministerio de Ciencia y Tecnolog铆a", demand贸. Al margen de esta solicitud, Morales anunci贸 que las Fuerzas Armadas ser谩n parte del directorio de las empresas estrat茅gicas del Estado. 聽"Nuestro gran deseo es importante (que) como militares formados, preparados, convencidos de la patria, (sepan) c贸mo cuidar nuestras empresas estrat茅gicas", dijo. Agreg贸 que hasta 2025 la instituci贸n uniformada ser谩 integrante de "un sue帽o" que tiene el Presidente. "Hasta 聽2025 pretendemos modificar la doctrina de la defensa. Tengo un gran sue帽o: que la escuela antiimperialista se convierta en un comando del sur, del pueblo y para el pueblo", recalc贸 Morales. Prometi贸 que se restablecer谩 la dotaci贸n de v铆veres para 聽el personal de cuadros. FFAA, fieles al proceso del MAS El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Williams 聽Kaliman, dijo 聽que los efectivos militares morir谩n anticolonialistas y, adem谩s, 聽advirti贸 a los "antipatrias" 聽que pretenden cambiar la estructura de esa instituci贸n. "No queda duda pueblo de Bolivia, las Fuerzas Armadas nacimos durante la lucha contra la Colonia y moriremos anticolonialistas, porque es nuestro orgullo y nuestra raz贸n de vida", manifest贸 en su discurso. Y agreg贸: "A nuestros gratuitos detractores antinacionalistas, que por su apetito de poder piden cambiar la estructura vertical, la disciplina y la jerarqu铆a de 聽 las FFAA, con oscuras intenciones. Decirles a estos antipatrias que la instituci贸n m谩s antigua del Estado jam谩s permitir谩 que esto suceda".