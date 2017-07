Procesarán a mineras que operen en el Illimani

Fotografia: El Diario Agrandar la foto + Twittear El ministro de Minería y Metalurgia, César Navarro, advirtió ayer con confiscar la producción, maquinarias e iniciar un proceso penal contra las cooperativas mineras que estén operando de manera ilegal en las faldas del nevado del Illimani.

"No hay documentos que acrediten la titularidad de ningún actor privado y en función de estos hechos volveremos a hacer la inspección. Si existe aquello, vamos a tomar las acciones legales, porque esto tiene que ver con explotación ilegal y existen sanciones penales para los que explotan ilegalmente. Se va decomisar la producción, incluso el equipo, maquinaria y se iniciará un proceso penal", anunció.

Según la autoridad, se instruyó realizar una nueva verificación a este nevado paceño y se actuará drásticamente contra los responsables de la explotación ilegal.

"Ya hemos instruido y estamos delegando comisiones a diferentes lugares y también al Illimani para que pueda verificar estos hechos, porque en función de las primeras denuncias hemos actuado y seguiremos con las acciones", señaló.

Desde la Federación Departamental de Cooperativas Mineras de La Paz se anunció que, conjuntamente con personeros del Ministerio de Minería y la secretaria de Minería de la Gobernación de La Paz, se realizará una inspección al nevado del Illimani para verificar si realmente hay explotación de minerales.

En noviembre de 2016, comunarios de Palca denunciaron una constante contaminación a las aguas destinadas al riego y la producción agrícola, debido a la descontrolada explotación minera de cooperativistas.

Este mismo fue negado por Navarro, quien en ese entonces, afirmó que en el lugar no se tenía ninguna operación minera.

El 26 de febrero, la investigadora del Centro de Documentación e Información (CEDIB) Georgina Jiménez denunció una afectación de 3.200 hectáreas del Illimani por las concesiones de Comabol, subsidiaria de una empresa china.