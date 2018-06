Promulgan ley que asigna Bs70 MM de presupuesto a la UPEA

Fotografia: Ministerio de Comunicación Agrandar la foto + Twittear El ministro de la Presidencia Alfredo Rada informó que el presidente Evo Morales promulgó este lunes la Ley 1072 autorizando al Ministerio de Economía otorgar una asignación de 70 millones de bolivianos a favor de la Universidad Pública de El Alto como parte de la subvención ordinaria de la gestión 2018. Dijo que a partir del próximo año, los 70 millones de bolivianos quedarán consolidados dentro el presupuesto universitario, con lo que el gobierno dio por cumplida su palabra ofrecida durante la mesa de diálogo, donde no se pudo llegar a un acuerdo final. Rada sostuvo que a partir de este momento, la UPEA dispone de un presupuesto que responde a la necesidad de la universidad alteña. Recordó que el año 2005, la UPEA recibía 25 millones de bolivianos y el 2017 recibió 267 millones de bolivianos. Este año va a cerrar el año con un presupuesto cercano a 300 millones de bolivianos. A partir de ahora ya que no caben argumentos en sentido que el gobierno no atiende la demanda de la UPEA y tampoco las movilizaciones de protesta. El ministro dijo que las puertas del diálogo siguen abiertas a condición de que se suspendan las medidas de presión impulsadas por el capricho de sus dirigentes, a los que emplazó a explicar por qué marchan si el gobierno les asigna un presupuesto de 70 millones de bolivianos más. Consultado sobre el paro médico en respaldo de la UPEA, Rada sostuvo que la medida anunciada por el presidente del Colegio Médico de La Paz, significa politizar una movilización donde los médicos nada tendrían que ver. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario