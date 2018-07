Quiborax: MAS citó al procurador antes de interpelación a ministros

Fotografia: ABI Agrandar la foto + Twittear La bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) se reunió este martes con el procurador General del Estado, Pablo Menacho, un día antes de la interpelación en el Legislativo a los ministros César Navarro y Héctor Arce, ministros de Minería y Justicia, respectivamente. Esto por el caso Quiborax, hecho por el que el Estado tuvo que pagar 42,6 millones de dólares por la reversión de concesiones mineras. "Se corren rumores de que quisiéramos encubrirnos entre masistas con esta interpelación, más al contrario lo que queremos es trasparentar para mostrar al pueblo cuál es la verdad. No taparemos absolutamente nada", dijo la diputada oficialista, Betty Yañíquez. Mañana (miércoles) los titulares de Minería y Justicia deberán responder 12 preguntas formuladas por la legisladora Yañíquez y su compañero del oficialismo, Víctor Borda. La oposición critica que no se diera curso a las interrogantes que ellos formularon y anticipan que el acto será un "show". De acuerdo al oficialismo, se intenta conocer los errores que desembocaron en el fallo del laudo arbitral que ordenó al Estado boliviano pagar más de 40 millones de dólares a la empresa Quiborax. "Más que un acto de fiscalización es hacer conocer al pueblo los antecedentes de este contrato", explicó Borda El proceso involucra al expresidente y vocero de la causa marítima, Carlos Mesa, contra quien la Procuraduría presentó una proposición acusatoria, al ser sindicado como quien aprobó la norma con errores que causó, a juicio del Gobierno, la derrota en el arbitraje. El jefe de la bancada del MAS en Diputados, David Ramos, al respecto sostuvo: "Hemos valorado y visto con claridad ambas peticiones, tanto de la interpelación como las preguntas que hace la oposición son las mismas, tienen el mismo contenido. Por tanto, nosotros queremos despejar al país que la oposición estuviera haciendo patria y seguramente mañana verán que tienen el mismo contenido". Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario