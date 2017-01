Fotografia: Página Siete Agrandar la foto + Twittear El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, denunció la presencia de un "Cártel Internacional de la Mentira" que, en su criterio, estaría compuesto por el diario británico Daily Mirror y otros medios chilenos. Aseguró que buscan dañar la imagen del "Presidente y del Gobierno". Hace dos semanas, el Daily Mirror informó que Evo Morales vio un video pornográfico en una reunión en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya. Después se disculpó por difundir esa información falsa que ya había sido replicada por varios portales de información chilenos. "Toca una parte de la dimensión de la pornografía y la morbosidad periodística. Tienen el objetivo de dañar la imagen del Presidente y del Gobierno. Por lo tanto hay, si tu quieres, una especie de cártel internacionacional de la difamación y de la mentira a la que se ha sumado el Daily Mirror y también los medios de Chile que han hecho eco inmediatamente a esa terrible mentira", declaró ayer Quintana en la radio gubernamental Patria Nueva. En la entrevista al Ministro, el periodista aseveró: "En el tema del agua vimos un reportaje de la BBC que dice que toda La Paz está sin agua. No corrigieron ese tema y hay otras publicaciones que apuntan a la imagen del presidente Evo Morales" y lanzó la pregunta: "¿Se está evaluando este tipo de publicaciones a nivel internacional sobre todo en la perspectiva de lo que está pasando en este momento? En su respuesta, Quintana no formuló comentario alguno sobre la BBC, pero denunció una ofensiva mediática, una alianza "anglochilena". "Ese ataque forma parte de uno mayor que ha estado sufriendo el presidente Evo, el Gobierno y el pueblo boliviano. Nosotros creemos que se va a intensificar ese ataque, que se va a diversificar siempre con la peonada criolla que está siempre dispuesta a ofrecerse como siempre lo hizo para afectar los intereses del país", aseguró el Ministro. Inocentadas a Evo El 28 de diciembre, a través de las redes sociales se difundieron noticias irreales, como es tradición durante el Día de Inocentes. Algunas de ellas disgustaron al Gobierno, como la supuesta renuncia del Presidente para habilitarse en las elecciones del 2019. "Van a existir más ataques, más recurrentes, más sofisticados, más arteros desde algunos medios de comunicación. Acá nuestra convocatoria, nuestra invocación a que los periodistas no se dejen seducir por la estrategia de la prostitución de la mentira mediática", agregó el ministro Quintana. La autoridad pidió también a los trabajadores de los medios de comunicación que "no se dejen seducir por esta estrategia de la pornografía periodística". Quintana acuñó el término "cártel de la mentira" en referencia a algunos medios independientes del país. Hay un cuestionado audiovisual sobre el tema. Gobierno anuncia más documentales Nacional El año pasado, el Ministro de la Presidencia acusó a Página Siete, El Deber, ERBOL y ANF de formar parte de un supuesto "cártel de la mentira" por informar sobre las denuncias de tráfico de influencias entre el presidente Evo Morales con su expareja Gabriela Zapata, y las contradicciones sobre la existencia de un hijo entre ambos. Al respecto, el Gobierno elaboró un documental.

AudiovisualEl ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, anunció que su gobierno elaborará más documentales contra los medios. "Así como se han quejado por el documental del Cártel de la Mentira, les vamos a seguir dedicando otros documentales para que el pueblo boliviano los vaya conociendo. No puede quedar en la impunidad", declaró la autoridad.