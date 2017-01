Quintana sugiere investigar con rigor la ética de medios

Agrandar la foto + Twittear Juan Ramón Quintana entregó este miércoles su despacho en el Ministerio de la Presidencia haciendo una recomendación: investigar la ética de los medios de comunicación, a quienes culpa de no informar sobre el trabajo que hizo esta cartera de Estado a favor de los pueblos indígenas. "Hay que hacer una investigación seria, severa, rigurosa, sobre la ética de los medios de comunicación en la construcción del Estado Plurinacional", dijo Quintana en su discurso del acto de entrega del despacho a su sucesor René Martínez,



El exministro argumentó que el Ministerio de la Presidencia tiene el mandato de dar servicios básicos a los pueblos indígenas, y que sus funcionarios hacen el esfuerzo de viajar en canoas y en avioneta sin seguro para llevar la ayuda a los rincones del país. Sin embargo, sostuvo que existen medios "deshonestos intelectualmente" que "invisibilizan" el esfuerzo que hacen los servidores públicos. "Es una tarea tremenda que a los medios de comunicación nos les interesa", dijo. Para Quintana, los medios de comunicación no informan sobre esta tarea porque tienen la intención de evitar el protagonismo del Ministerio de la Presidencia en la gestión pública. El ahora exministro ya tuvo en el pasado críticas al periodismo. En 2016, ordenó la realización del documental "Cartel de la Mentira", en el cual acusa a algunos medios de supuestas falacias en el caso Gabriela Zapata.