Rada: Privados no tienen por qué quejarse; viven un oasis

El ministro de la Presidencia Alfredo Rada aseguró este miércoles que los empresarios privados no tienen motivos para quejarse, porque viven en una estabilidad económica que convierte a Bolivia en un oasis económico en Sudamérica cuyos países atraviesan momentos de recesión, devaluación y crisis económica. De esa manera respondió a un pronunciamiento emitido por un congreso nacional de empresarios reunidos de emergencia en Santa Cruz, pidiendo medidas contra la desaceleración económica, respetar la Constitución Política del Estado y abrogar la Ley de Empresas Públicas, garantizando la propiedad privada y la libre empresa. Rada aseguró que Bolivia está en una situación de crecimiento económico sostenido que genera utilidades empresariales que deben ser compartidas en base a una política social de redistribución de la riqueza. "Nuestra posición: somos un gobierno de los trabajadores si esto no le gusta a sectores conservadores, a la derecha que añora los tiempos neoliberales, bueno. Nosotros sabemos que el pueblo votó por una opción que se convierta en un gobierno de los trabajadores", indicó. Observa que alguna gente añora los tiempos neoliberales, donde los gobiernos eran dirigidos por banqueros, patrones, terratenientes y no les gusta que hoy exista un gobierno de los trabajadores y del pueblo, que definen políticas salariales. Manifestó que la política salarial ha permitido la expansión de la economía que benefició a los mismos empresarios y por ello el gobierno respeta la iniciativa privada y también a los trabajadores porque éstos son un factor más importante de los procesos productivos.