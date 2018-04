Rada: candidatura de Morales 2019 es un hecho

Fotografia: El Deber Agrandar la foto + Twittear El ministro de la Presidencia Alfredo Rada aseguró que la repostulación de Evo Morales para el 2019 es un hecho en base a un fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y restó importancia a los criterios del Secretario General de la OEA, Luis Almagro y de la Comisión de Venecia que cuestionaron la repostulación presidencial. El jefe de Estado viaja este jueves a Lima - según agenda difundida por Palacio de Gobierno- a participar de la Cumbre de Las Américas donde un grupo de exmandatarios de corte derechista, impulsa una corriente contraria a los regímenes de Venezuela, Cuba y Bolivia, amparados en los criterios expresados por Almagro y la opinión jurídica de la Comisión de Venecia. Rada dijo que Almagro ha dejado de ser un factor de integración americana y se ha convertido en un operador político de la derecha y funcional a los intereses del imperio, violando la propia Carta de la OEA, priorizando actitudes injerencistas e "intereses políticos conservadores y derechistas a los que representa". "Almagro debe recordar que son ya varios países en Latinoamericana que ha ido por la vía constitucional de que sus tribunales constitucionales emitan sentencias que tienen que ver con procesos re-eleccionarios como es el caso de Costa Rica, Honduras y Nicaragua", dijo al canal pro-gubernamental gobierno Abya Ayala. Anunció que Morales llevará a todos los foros internacionales la defensa de la soberanía de los países para definir su autodeterminación, frente a la oposición que está realizando inicialmente contra el "gobierno constitucional" de Nicolás Maduro y "ahora tratando de meterse con Bolivia sin considerar que Bolivia tiene soberanía, autodeterminación, institucionalidad judicial y democrática". El ministro Rada sostuvo que la sentencia constitucional en Bolivia es inapelable, irrevisable y de cumplimiento obligatorio y en el caso de la repostulación, el Tribunal ha tomado en cuenta los tratados internacionales y lo que opine la Comisión de Venecia y Almagro con opiniones conservadoras, además que no tienen ningún carácter vinculante. "El compañero Evo Morales está plenamente habilitado para las elecciones 2019 y la derecha en vez de desgastarse, lo que debería hacer es prepararse para competir en las urnas. Creo que debería prepararse para eso porque de hecho Evo Morales está habilitado para el 2019", aseguró. Con relación a la posición del expresidente Jorge Tuto Quiroga, quien manifestó que lo dicho por Almagro "es un jaque mate" a Evo Morales en la Cumbre de Lima, el ministro sostuvo tanto Tuto Quiroga como Almagro pueden seguir con el criterio de dos amigos. "Obviamente que Tuto Quiroga comulga con las ideas conservadoras, derechistas, retrógradas de Almagro, no por nada fue un heredo de Hugo Banzer, un dictador; imagínese un pichón de la dictadura pretendiendo dar lecciones de democracia en Bolivia", dijo al reiterar que la sentencia del TCP es de cumplimiento obligatorio. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario