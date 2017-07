Reestructuran tres firmas estatales

Agrandar la foto + Twittear La Corporación Minera de Bolivia (Comibol), Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la empresa Yacimientos de Litio Boliviano (YLB), antes Gerencia de Recursos Evaporíticos, son las tres empresas estratégicas del país que afrontan procesos de reingeniería en busca de generar una mayor dinámica en el proceso de producción y luchar contra la corrupción. La Federación Sindical de los Trabajadores Mineros de Bolivia y la Federación de Trabajadores Petroleros se resisten al proceso por la vulneración de derechos laborales. Mientras que la falta de institucionalidad en la designación de cargos surge como otra crítica al Gobierno. La primera experiencia de "reingeniería" se aplicó en Comibol con el objetivo de elaborar los planes que guíen la futura reestructuración de la compañía estatal que atraviesa una situación incierta por la caída de su patrimonio y de los bajos recursos económicos que genera. El anuncio fue realizado por el ministro de Minería, César Navarro, en junio de 2014, oportunidad en que indicó que el trabajo de reingeniería duraría semanas, sin embargo, el cambio de la razón social generó malestar en el sector minero. Según el ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (Fstmb), Orlando Gutiérrez, el proyecto de decreto supremo de refundación de Comibol ir dirigida a la oficina central de Comibol y no a las empresas estatales que dependen de la misma. En declaraciones anteriores, Navarro mencionó la necesidad de cambio de Comibol debido a que se redujo a una condición residual y que se dedicó a cobrar el porcentaje de riesgo compartido del arrendamiento que tenía con las empresas privadas y las cooperativas, y que se buscaba como parte de la reingeniería que la compañía estatal participe de toda la cadena productiva destacando la exploración de nuevos yacimientos, la refinación y fundición que garantizarán nuevos mercados. Por otra parte, en marzo pasado, el Gobierno promovió la creación de la empresa Yacimiento de Litio Boliviano (YLB) para impulsar la industrialización de mineral y buscar a inversores nacionales o extranjeros en reemplazo de la Gerencia de Recursos Evaporíticos que dependía del Ministerio de Energía. Se le asigna a la nueva empresa estatal participación en toda la cadena productiva del litio, que incluye prospección, exploración, explotación, beneficio o concentración instalación, implementación, puesta en marcha, operación y administración de recursos evaporíticos, complejos de química inorgánica, industrialización y comercialización. En abril, el pleno de la Cámara de Senadores sancionó el proyecto de ley que crea la nueva empresa pública. En tanto, después de una crisis institucional por problemas de corrupción, el Gobierno asumió la reingeniería también en YPFB con el objetivo de adecuar la empresa estatal al contexto internacional del sector de hidrocarburos, por la caída de los ingresos económicos producto de la caída del precio internacional del petróleo. En este caso, dentro de la reingeniería se contempla "una política de austeridad", pero también priorizar ocho proyectos de exploración para garantizar el mercado interno y abrir mercados internacionales para la exportación. Sin embargo, el presidente de YPFB, Óscar Barriga, afirmó que la reingeniería en la estatal petrolera será integral y, por tanto, tocará no sólo aspectos económicos, sino también administrativos y operativos, a fin de garantizar una empresa estable. Parte de todo el proceso de reestructuración es designar al quien dirija el Ministerio de Hidrocarburos como presidente del directorio de YPFB que anteriormente estaba presidido por la primera autoridad de YPFB. La medida aún está en tratamiento en el Legislativo. INSTITUCIONALIDAD A ocho años de vigencia de la Constitución Política del Estado (CPE), por lo menos una decena de cargos de entidades estatales que deben ser designados mediante convocatorias y ternas elaboradas por la Asamblea Legislativa aún están en manos de autoridades interinas. Según el parágrafo 12 del artículo 159 de la Constitución Política del Estado, es atribución de la Cámara de Diputados proponer ternas al Presidente para la designación de presidentes de entidades económicas y sociales y otros cargos en los que participe el Estado, por mayoría absoluta. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario