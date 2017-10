Roce diplomático con EEUU por la repostulación y unas reuniones

Fotografia: Opinión Agrandar la foto + Twittear La repostulación de Evo Morales a través de un recurso en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y las visitas que realizaron los legisladores del oficialismo y de la oposición a la OEA ocasionaron un nuevo roce diplomático en el país porque el ministro de Gobierno y canciller interino, Carlos Romero, y el ministro de Justicia, Héctor Arce, convocaron a Cancillería al encargado de negocios de Estados Unidos, Peter Brennan, para expresarle la molestia gubernamental. "Hemos convocado al encargado de negocios de EEUU a objeto de exponerle nuestra profunda preocupación, rechazo y molestia por una acción de conspiración", dijo el ministro Romero y mencionó en particular la presencia del representante diplomático de Chile en esos encuentros con los senadores, Óscar Ortiz y Arturo Murillo. Ambos parlamentarios, sostuvieron reuniones con embajadores representantes de varios países para explicarles lo que sucede con la política interna en Bolivia y esas reuniones, según la denuncia de los dos ministros, fueron patrocinadas por el embajador Kevin Sullivan. Según Romero, esa conducta vulneró y violó, de manera flagrante, la Convención de Viena y la Carta de la OEA por parte de ese funcionario a nombre del Departamento de Estado de EEUU del gobierno estadounidense; el reclamo fue entregado al encargado de negocios de EEUU, quien después de la reunión abandonó la Cancillería sin emitir ninguna declaración a los medios. Los preparativos

Pero el roce diplomático es un episodio dentro la confrontación entre el MAS y los opositores políticos, porque los dos bloques preparan sus fuerzas para medirlas en las calles con concentraciones que se realizarán la próxima semana. Los oficialistas tendrán el lunes la oportunidad de convertir el homenaje de los 50 años de la muerte del guerrillero Ernesto Che Guevara, en un acto de masas y relanzar la figura del presidente Evo Morales.



La presidenta de la Cámara de Diputados, adelantó que existe una invitación para que todos los legisaldores del MAS se trasladen hasta Vallegrande donde se reafirmará la lucha que impulsaba el guerrillero argentino.



Mientras los opositores anuncian que medirán fuerzas el martes, cuando se recuerde 35 años de retorno de la democracia, para ese día se convocó a una marcha en todas las regiones y los principales estarán en el eje del país.



Tanto los dirigentes de Sol.Bo y de UN adelantaron que el martes el país debe hacer sentir la fuerza de su voz para rechazar la pretendida repostulación de Evo Morales a través de un fallo constitucional que ya está en curso.



"La movilización es nacional, en todas las plazas principales de cada capital habrá una movilización ciudadana y nosotros como partido nos estamos plegando a todos los preparativos porque consideramos que todos debemos luchar por la democracia", dijo el portavoz de Sol.Bo, Edwin Herrera.

El diputado Amilcar Barral, también dijo que habrá presencia de su partido, pero consideró que la mejor expresión será la de la ciudadanía, incluso empleados públicos que rechazan esta intención del MAS. Los grupos del MAS



Más radicales son los grupos del MAS que llegaron hasta la sede de Gobierno para adelantar sus acciones y los interculturales, uno de los bloques del denominado Pacto de Unidad, a través del dirigente Andrés Flores, llegaron a manifestar que si el TCP emite un fallo desfavorable al MAS ellos pedirán no acatar ese fallo porque consideran que Evo Morales debe repostular aunque las normas sean contrarias.



"No pues, nosotros no podemos acatar porque cualquier fallo va a ser político y eso no se puede aceptar; los sectores sociales nos vamos a movilizar", dijo el dirigente.



Los denominados Ayllus del norte de Potosí, también se presentaron en la plaza Murillo y desde el lugar dijeron que Evo Morales debía quedarse si fuera necesario 200 años porque así lo piden los sectores que están con el MAS y dijo que ellos respaldarán una marcha a Sucre.