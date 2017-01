Romero: promotores de protestas hacen política con el Dakar

Fotografia: Ministerio de Gobierno Agrandar la foto + Twittear El Gobierno nacional acusó hoy a los promotores de las protestas convocadas en La Paz por la falta de agua y en repulsa por la decisión de acoger el rally Dakar, de querer hacer política con la competencia. En una conferencia de prensa, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, dijo que los promotores de estas protestas son "activistas políticos" que ya participaron en movilizaciones anteriores contra la gestión de la crisis del agua, que ocasiona racionamientos en varios barrios de La Paz desde noviembre pasado. Acusó además a los impulsores de la protesta pacífica convocada para el sábado, cuando La Paz recibirá el rally, de mentir diciendo que la carrera va a gastar agua cuando el Gobierno especificó que la prueba será autosuficiente porque trae agua desde Argentina. Dirigentes de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de la ciudad de El Alto, vecina de La Paz, y de otras organizaciones han convocado a la población a manifestarse mañana en la ruta por donde los corredores prevén entrar a la capital paceña. El ministro Romero mostró ejemplos de publicaciones en redes sociales de un ciudadano en concreto, llamado Guillermo Paz, a quien identificó como excandidato a diputado por una fuerza de derecha. El ministro también acusó al líder de la opositora Unidad Nacional (UN), el empresario y tres veces candidato a la presidencia Samuel Doria Medina, de primero cuestionar la celebración del Dakar por Bolivia y después felicitar al boliviano Walter Nosiglia por hacerse con la etapa de ayer en cuadriciclos (quads). Romero lamentó que los llamados a las movilizaciones contra el Dakar "intentan perjudicar la imagen del país". No obstante, precisó que el Gobierno no va a tomar acciones legales contra las protestas y sólo habrá las medidas de seguridad habituales en todo el trazado del rally. "No hemos pensado judicializar este tema", aclaró. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario