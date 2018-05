Fotografia: ABI Agrandar la foto + Twittear Tal y como se había anticipado, el presidente del Estado Plurinacional, Evo Morales, promulgó la Ley de Empresas Sociales y el Decreto de Incremento Salarial (5,5% al haber básico y de 3% al mínimo nacional), en un acto por el Día del Trabajo realizado ayer en Oruro, ante cientos de sus seguidores. La jornada comenzó temprano con una marcha desde el Parque Unión Nacional hasta avenida Cívica, donde fue enfático cuando apuntó a las críticas del empresariado privado por las medidas asumidas. "Si hay una industria privada, una fábrica, es gracias a los obreros y eso deben reconocerlo. Hay empresas medianas y grandes que están ganando bien. Saben los empresarios que están ganando mejor que con los gobiernos de derecha y cualquier incremento salarial, mueve la economía nacional, mueve el mercado interno", sostuvo. Lo dijo luego de hacer un repaso desde que asumió, haciendo énfasis en los beneficios para el país tras la nacionalización de los hidrocarburos hace 12 años. Esas palabras las dijo antes de cumplir con el protocolo: el de la promulgación de la Ley de Empresas Sociales y del Decreto de Incremento. Sobre la primera, cuestionada por los empresarios privados, aclaró que "la creación de esta Ley, no es para quitarles las empresas o las industrias a los privados. Si esos privados no pueden, abandonan o están en déficit, ahí los trabajadores se organizarán para tener una empresa social". Lo dijo antes de decir "misión cumplida, nos tardamos, pero promulgamos". Su discurso, previo a una marcha que comenzó a las 9:00 junto a Juan Carlos Huarachi (principal ejecutivo de la Central Obrera Boliviana) y otros cobistas, se enfocó en el crecimiento económico que ha beneficiado a Alcaldías, Gobernaciones y sobre todo a los trabajadores. Comparó que desde 1985 a 2005 la renta fue de 500 mil millones de dólares, pero que desde 2006 hasta 2017 (su periodo) se cerró con 35 mil millones de dólares gracias a la nacionalización. "Imagínense si no se nacionalizaban los hidrocarburos, ¿cómo hubiéramos estado ahora?". Pero además, Morales elogió su modelo de Gobierno, resaltando la labor de las movimientos sociales y que es hora de exportar ese modelo. "Siempre hay partidos de izquierda en todo el mundo, con grupos pequeños, pero termina ahí. Yo quiero aprovechar esta oportunidad delante de los sectores sociales, para decirles que nuestra experiencia la debemos de compartir con países vecinos, como Perú". El uso de la palabra lo hizo luego de que le dieran la bienvenida Edwin Peredo (COD de Oruro), Vicente Pacosillo (Confederación de Trabajadores Fabriles de Bolivia) y Juan Carlos Huarachi (COB) que claró que la negociación con Evo no solo se centró en la Ley y el incremento, sino en otros beneficios como el doble aguinaldo y beneficios para gremiales o comerciantes. "Vamos a seguir trabajando en la segunda propuesta, en todas las particularidades que esta conlleva", añadió Huarachi. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario