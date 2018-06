Salud culpa a Gobernación por conflictos en radioterapia

Fotografia: ABI Agrandar la foto + Twittear El ministro de Salud, Rodolfo Rocabado, responsabilizó hoy a la Gobernación paceña por los problemas que atraviesa la Unidad de Radioterapia del Hospital de Clínicas y anunció acuerdos con centros especializados para la atención de enfermos con cáncer, aunque no precisó fechas exactas para iniciar los tratamientos. Rocabado cuestionó que la Gobernación y el Servicio Departamental de Salud (Sedes) hayan permitido los "actos delictivos" y la atención irregular en Radioterapia por mucho tiempo sin tomar acciones que ahora derivaron en la suspensión de servicios dejando a varios pacientes con cáncer sin atención. "Es una irresponsabilidad que surge de la Gobernación, permitir que se incurra en actos delictivos durante mucho tiempo y no se tome las acciones pertinentes. Se ha permitido que Radioterapia funcione de manera irregular (...). Hay gente que está siendo procesada (por casos de corrupción) y no hay recursos humanos, no hay atención", señaló. Indicó que la Gobernación cuenta con Bs 450 millones de presupuesto, dinero, que afirmó, no está siendo utilizado para atender a los enfermos y afirmó que el Gobierno "no escapa de su responsabilidad, pero la "Gobernación no puede quedar al margen, se trata de dar respuesta a los enfermos". La autoridad remarcó que el Sedes incumple acuerdos con los enfermos con cáncer, que desde noviembre claman por atención debido a fallas en los equipos, casos de corrupción, cobros irregulares y tráfico de pacientes. Por esa situación, Radioterapia cerró y permanecerá así al menos seis meses. 20 pacientes fueron derivados a la clínica IBRO en El Alto, pero hay entre 40 y 50 que peregrinan por tratamiento. "Han incumplido, hay declaraciones del Sedes donde afirman que ellos asumirían el tratamiento en el IBRO, pero ahora resulta que no se está brindando atención a todos y preocupa mucho. La Gobernación debería responder de forma inmediata porque los pagos (de pacientes) que se han hecho han ido a sus cuentas", detalló. Reunión El Ministro anunció que en el transcurso de esta jornada se reunirán con los enfermos con cáncer y adelantó que se negocia con el Oncológico de la Caja Petrolera de Cochabamba para que pueda atender a los pacientes de La Paz. Indicó que también se buscará acuerdos con otros centros especializados. "El Gobierno no va abandonar a los enfermos con cáncer. Estamos logrando acercamiento con la Caja Petrolera de Cochabamba para hacer una rebaja en la atención de pacientes. Hoy (martes) tenemos una reunión con los pacientes para ver de qué forma se les va a colaborar y dar respuestas inmediatas", puntualizó. Enfatizó que la nueva Unidad de Radioterapia está en fase de pre inversión y que después del 27 de julio se iniciará con la construcción de la obra en el mismo Hospital de Clínicas. Destacó que esta infraestructura será erigida con base en cánones internaciones y responderá a todas las necesidades de los enfermos. Ayer, familiares y pacientes con cáncer se declararon en huelga de hambre en protesta por la falta de atención médica y el cierre de la Unidad de Radioterapia del nosocomio miraflorino, cuya determinación fue asumida por el Sedes a sugerencia de países de Argentina y Chile. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario