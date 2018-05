Salud desembolsará Bs12 MM para hospital de Miraflores

Fotografia: Ministerio de Salud Agrandar la foto + Twittear El Ministerio de Salud anunció este lunes que desembolsará un pago parcial de 12 millones de bolivianos a las cuentas del Gobierno Municipal de La Paz a fin de que éste canalice los recursos al complejo hospitalario de Miraflores y no se suspendan las atenciones ni prestaciones que se dan como efecto de la Ley 475. El Director General de Servicios de Salud, Eduardo Ayllón, dijo que la declaratoria de emergencia por parte de los médicos del hospital de Miraflores no es correcta porque no existe ninguna deuda del Estado con los hospitales, sino es el municipio el que debe garantizar los desembolsos económicos. Recordó que el pasado 10 de abril se reunieron con representantes del gobierno municipal y del complejo hospitalario de Miraflores y se llegaron a la siguiente conclusión: Que el complejo haría los esfuerzos por abonar a la cuenta de los hospitales de tercer nivel los fondos que está recibiendo diariamente del Tesoro General del Estado por concepto de coparticipación tributaria municipal destinada a pagar las prestaciones de la Ley 475. Indicó que por reportes oficiales del Ministerio de Economía, hasta el 31 de abril el municipio de La Paz ha recibido casi 40 millones de bolivianos por coparticipación tributaria y el compromiso fue que ellos abonarían a los hospitales de tercer nivel para que las prestaciones y atención de los beneficiarios que son las mujeres en gestaciones, menores de 5 años, adultos mayores, personas con discapacidad. El ministerio de Salud se comprometió también a poner sus buenos oficios para acelerar el desembolso al municipio de 12 millones de bolivianos que deben ser exclusivamente para los hospitales del complejo hospitalario. Informó que están revisando la documentación que recién en el mes de abril presentó la alcaldía de La Paz y hay muchos errores sobre la coherencia y el diagnóstico que tiene sobre la Ley 475 porque con fondos destinados al pago de insumos, se están pagando recursos humanos y servicios. Manifestó que no se pueden interrumpir la atención de los servicios en el complejo de Miraflores porque el Ministerio de Salud está haciendo todos los esfuerzos para canalizar recursos a fin de que los municipios provean de insumos necesarios y no se paguen sueldos con esos recursos. La ley dispone que ley La atención integral de salud comprende las siguientes prestaciones: acciones de promoción, prevención, consulta ambulatoria integral, hospitalización, servicios complementarios de diagnóstico y tratamiento médico, odontológico y quirúrgico, y la provisión de medicamentos esenciales, insumos médicos y productos naturales tradicionales. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario