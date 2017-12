Salud remplazará a médicos que renuncien

Fotografia: El Deber Agrandar la foto + Twittear Corren 17 días de descuento para profesionales en salud que cumplen el paro. La ministra del área, Ariana Campero, anunció este lunes que no se eliminará ni modificará el decreto supremo que crea la Autoridad de Fiscalización y dijo que si el Colegio Médico desea solucionar el conflicto, deberá hacerlo sobre la normativa que existe. La autoridad detalló que si bien el paro cumple 26 jornadas, se declaró ilegal la medida hace 17. Ratificó que inspectores evaluarán qué profesionales deben ser alejados de sus cargos y a quiénes se debe descontar su remuneración. Advirtió que incluso algunos marcan en el biométrico, pero no trabajan. Además anticipó que se está por comprobar la existencia de una sexta víctima fatal producto de la suspensión de la atención y anticipó que según informes se reemplazará a los jefes y directores médicos que dimitieron. Se pondrá en esos cargos a "profesionales con voluntad y compromiso de servicio con el pueblo". Negó además que exista el arribo de más médicos cubanos para atender a la población. Explicó que las fotografías que muestran a profesionales de ese país llevando a territorio nacional corresponden a la renovación que habitualmente existe. Campero enfatizó que informes de las direcciones respectivas determinarán la cantidad de profesionales en salud que sufrirán descuentos y despidos. Instó nuevamente que exista un cuarto intermedio humanitario y anunció que se masificará la atención en espacios públicos. "La renuncia real se da al ítem, no a la designación en comisión. Vamos a hacer la consulta y elevar la informes al Ministerio de Economía para que aquellos que han renunciado no sean más tomados en cuenta en cargos directivos", enfatizó. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario