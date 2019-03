Servicio de Autonomías da 'luz verde' al convenio del SUS

Fotografia: Ministerio de Salud Agrandar la foto + Twittear El Servicio Estatal de Autonom√≠as (SEA) dio "luz verde" al convenio intergubernativo que propone el Ministerio de Salud para implementar el Sistema √önico de Salud (SUS) en La Paz. Con ese resultado, la ministra Gabriela Monta√Īo inst√≥ al gobernador F√©lix Patzi a que firme el acuerdo de manera inmediata. El informe del SEA fue solicitado tras una reuni√≥n entre Monta√Īo y Patzi la semana pasada. El objetivo era despejar las dudas, planteadas por el Gobernador, sobre la legalidad del convenio. Patzi sostuvo anteriormente que en su criterio el convenio no era viable. Explic√≥ que se afecta las atribuciones de la Gobernaci√≥n, dispuestas por ley y decreto, y que un acuerdo tiene un rango menor y no puede cambiar aquello. Sin embargo, el informe del SEA sostiene que el marco normativo permite que se haga convenios intergubernativos "con el objeto de posibilitar el ejercicio concurrente de responsabilidades (...) en el marco de la competencia concurrente de gesti√≥n del sistema de salud". El informe tambi√©n se√Īala que el convenio no implica que las gobernaciones pierdan la titularidad de sus responsabilidades en salud, sino autoriza y habilita a que el nivel central le apoye. Por √ļltimo, el documento sostiene que el proyecto de convenio no tiene observaci√≥n, porque se enmarca dentro de la normativa vigente. A la luz de ese informe, la ministra Monta√Īo anunci√≥ que invitar√° a Patzi a reunirse a la brevedad posible. "Ojal√°, de verdad lo digo de todo coraz√≥n, podamos firmar el convenio intergubernativo de manera inmediata y posibilitar que el SUS empiece a funcionar en los hospitales de tercer nivel del departamento de La Paz", dijo. Patzi, anteriormente , dijo que el informe del SEA le obligar√≠a a firmar el convenio, sin embargo, el colegio y sindicato de m√©dicos le conmin√≥ a que no suscriba el acuerdo con el Ministerio de Salud, porque consideran que le dar√° el poder a la ministra Monta√Īo de destituir a quienes protesten. Monta√Īo neg√≥ las acusaciones de los m√©dicos y asegur√≥ que con el SUS se dar√° √≠tems a todos los trabajadores que est√°n a contrato. ¬† Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario