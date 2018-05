Sánchez: Pareciera que un ministro argentino es más boliviano que Ortiz

Fotografia: Ministerio de Hidrocarburos Agrandar la foto + Twittear El ministro de Hidrocarburos Luis Alberto Sánchez acusó este viernes al senador Oscar Ortiz de perjudicar al país con denuncias irresponsables basadas en evaluaciones a medias y señaló que el ministro de Energía de Argentina pareciera ser más boliviano que el senador opositor. Dijo que Bolivia tiene las suficientes reservas de gas para cumplir con el mercado interno y externo. Con Brasil cree que debido a las diferentes nominaciones menores que hizo ese país en diferentes tiempos, las exportaciones a Brasil no concluirán el 2019 sino se extenderá entre 5 a 9 años más. En torno a la Argentina, informó que el ministro de Energía Juan José Aranguren pidió compras más. "Pareciera que Aranguren es más boliviano que el senador Ortiz y estamos negociando de ver esa posibilidad, incluso hay una propuesta de pagar en invierno mejores precios a los actuales, tenemos un contrato hasta el 2026, lo analizaremos si es mejor para los bolivianos modificarlo si no, no lo haremos", indicó. Dijo que Ortiz al parecer no quiere que Bolivia exporte gas, urea, industrialice el gas ni haga negocios para que el país, particularmente Santa Cruz, se beneficien de las ganancias por las ventas de gas. Sánchez emplazó al senador opositor a decir quiénes son los ingenieros o geofísicos que hicieron el estudio, explicar qué normas han aplicado, porque hacer un estudio no es una reunión de amigos que deciden estirar las reservas. Explicó que hay una metodología de certificación, que no consiste en hacer una regla de tres simple y determinar las reservas, sino que hay variables técnicas mundiales, y lo que hizo el senador Ortiz fue un análisis de declinación a medias. "Ha cumplido la medias una parte y ha sacado resultados. Seguro que hubo trascendidos a nivel internacional y ha lanzado un descrédito que nos perjudica por una declaración irresponsable", manifestó en conferencia de prensa en Santa Cruz. En cuanto al descubrimiento que para el senador fue un fracaso, Sánchez sostuvo que durante la gestión del presidente Morales se han descubierto 10 campos y se han incrementado las reservas. Adicionalmente se descubrieron 7 nuevos reservorios, por tanto, la gestión exploratoria fue exitosa en Bolivia, indicó. Rebatió el resultado de pozos negativos aludido por Ortiz y explicó que el gobierno entre 2006 y 2017, han tenido 63 pozos exploratorios de los cuales 35 fueron negativos y 28 positivos y recordó que el potencial de recursos convencionales son 136 TCF que con una inversión de 4.500 millones de dólares se convertirán en reservas. MÁS NOTICIAS Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario