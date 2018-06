Transparencia se suma a la investigación en el caso ABC

Fotografia: @MinJusticiaBol Agrandar la foto + Twittear El ministro de Justicia, Héctor Arce, anunció que el Viceministerio de Transparencia que se apersonará al Ministerio Público para coordinar acciones en la investigación de los presuntos hechos de corrupción en la Administradora Boliviana de Carretera (ABC). Arce instruyó al viceministro Diego Jiménez realice las tareas inmediatas para asumir el caso en coordinación con la Fiscalía. Indicó que este caso no llegó formalmente al Ministerio de Justicia y que se conoció a través de los medios de comunicación. "Esta mañana he instruido al viceministro Diego Jiménez se realice una revisión exhaustiva de todos los antecedentes, se activen todos los procedimientos de lucha contra la corrupción con que cuenta el Ministerio de Justicia y Lucha Contra la Corrupción. De manera inmediata nos apersonaremos a este proceso", afirmó el ministro a los periodistas. La expresidenta de la ABC, Noemi Villegas Tufiño, fue denunciada penalmente por el presunto delito de favorecimiento en tres contratos por un monto de 100 millones de bolivianos. La denuncia fue interpuesta por Marcos Farith Loayza, quien le sucedió en el cargo en agosto de 2017. La denuncia, con resolución de imputación formal N° 65/2018, también está dirigida en contra de los funcionarios de la ABC Erick Jesús de las Heras Arce, Jonatan Lazarte Mejía y el representante legal de las empresas Luis Alberto Aguilar Galzín por la supuesta comisión de uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, y otros. Según la denuncia, los tres contratos adjudicados fueron suscritos por Villegas, en calidad de presidenta de la ABC, y por Luis Alberto Aguilar Galzín en calidad de representante legal de los tres consorcios que se adjudicaron los tres proyectos; sin embargo, "se tiene que el último mencionado vendría a ser el tío político de Erick Jesús de las Heras Arce (Gerente Nacional Técnico de la ABC) en tercer grado de parentesco por afinidad", indica en el documento. El ministro aseguró que se indagará el grado de responsabilidad de los involucrados y de encontrarse suficientes indicios de responsabilidad se harán todos los esfuerzos para lograr las máximas sanciones. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario