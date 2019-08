Tras 22 días de fuego, Evo acepta ayuda y 8 países alistan socorro

Fotografia: Mart铆n Numbela/Los Tiempos Agrandar la foto + Twittear Tras 22 d铆as de fuego en la Chiquitan铆a y la protesta de pobladores y activistas, el presidente Evo Morales se abri贸 ayer a recibir ayuda internacional para sofocar el incendio y se tom贸 contacto con ocho pa铆ses para el env铆o de socorro. Morales, en conferencia de prensa desde el tr贸pico de Cochabamba, asever贸 que le llamaron los mandatarios de Paraguay, Chile y Espa帽a para ofrecer cooperaci贸n. La Canciller铆a inform贸 que聽 Argentina, Per煤, Rusia,聽 Francia y Alemania tambi茅n coordinan apoyo. "Bienvenida (la) cooperaci贸n. Desde el mi茅rcoles ya empezamos a gestionar (la) cooperaci贸n correspondiente. Por ejemplo, el director ejecutivo de la CAF est谩 donando cerca a medio mill贸n de d贸lares". El mandatario declar贸 el pasado聽 lunes que la ayuda internacional no era necesaria, ya que el pa铆s estaba preparado para este tipo de contingencias. Sin embargo, ayer Morales dijo que la Canciller铆a y el Ministerio de Defensa gestionar谩n la ayuda necesaria. La noche del s谩bado, pobladores de Robor茅 tomaron calles y plazas de esa localidad, que es la m谩s afectada por el fuego, exigiendo que se declare desastre nacional y que se gestione ayuda internacional. A esta voz se sum贸 la Gobernaci贸n de Santa Cruz, que se帽al贸 que a pesar de los enormes esfuerzos para contener el fuego, los focos de calor siguen apareciendo. El canciller Diego Pary explic贸 que Per煤 cooperar谩 con dos helic贸pteros y que聽 Chile apoyar谩 con asistencia t茅cnica. Francia y Alemania ofrecieron colaboraci贸n de expertos y Rusia ayudar谩 con tecnolog铆a contra incendios. Asimismo, Pary asever贸 que la Corporaci贸n Andina de Fomento (CAF) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) apoyar谩n con recursos econ贸micos, mientras que la ONU enviar谩 cooperaci贸n t茅cnica. Tambi茅n se contact贸 a Brasil, Per煤 y Paraguay para una reuni贸n conjunta por la Amazon铆a. El fuego en la Chiquitan铆a consumi贸 casi 750 mil hect谩reas de bosques y pastizales, afectando gravemente a la biodiversidad. Ayer, el avi贸n Supertanker realiz贸 su tercera jornada de trabajo con dos descargas que acabaron con el fuego que amenazaba el parque de Tucabaca. Sin embargo, el ministro de la Presidencia, Juan Ram贸n Quintana, indic贸 que a煤n faltan mitigar incendios de magnitud en las regiones de San Rafael, parte de San Mat铆as y R铆o Negro. El Ministro acus贸 a la oposici贸n de provocar incendios con el objetivo de generar un ataque al Gobierno y聽 solicitar ayuda internacional . 聽 12 municipios afectados. El incendio en la Chiquitan铆a afect贸 a 12 municipios de esa regi贸n cruce帽a, quemando casi 745 mil hect谩reas. 聽 EL MAS, CC Y BDN SUSPENDEN CAMPA脩A El MAS, Comunidad Ciudadana y Bolivia Dice No determinaron suspender las campa帽as electorales de cara a los comicios del 20 de octubre con el objetivo de centrar los esfuerzos en combatir los incendios en la Chiquitan铆a. El presidente y candidato del MAS, Evo Morales, anunci贸 que su partido suspender谩 la campa帽a una semana, mientras que Carlos Mesa, de CC, se帽al贸 que esta alianza centrar谩 sus esfuerzos en ayudar a los afectados. Oscar Ortiz, de BDN, inform贸 que las casas de campa帽a se convertir谩n en puntos de acopio de ayuda. 聽 MARCHAS EN 5 CIUDADES PIDEN DECLARAR DESASTRE Miles de activistas ambientales y ciudadanos marcharon ayer en las ciudades de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Sucre y Tarija para exigir al Gobierno que declare desastre nacional por el incendio que ya destruy贸 745 mil hect谩reas en la Chiquitan铆a. En Cochabamba, la numerosa marcha recorri贸 desde la plaza principal hasta la de Las Banderas, donde un masivo cabildo exigi贸 la declaratoria de desastre nacional, la abrogaci贸n de las normas que permiten el desmonte y chaqueos y que se acepte la ayuda internacional para combatir los incendios. 聽 Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario