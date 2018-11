Tras pacto con la COB, sectores del MAS quieren más curules

Fotografia: El Deber Agrandar la foto + Twittear El 17 de abril, en el acto de celebraci贸n del聽 66 aniversario de la COB,聽 el presidente Evo Morales cont贸 que Juan Carlos Huarachi lo visit贸 luego de jurar como secretario ejecutivo y le solicit贸 "reivindicaciones urgentes".聽 "Ah铆 tenemos...", dijo Morales en referencia a las 10 movilidades que entreg贸 a los cobistas ese d铆a. "Y vamos a seguir aportando m谩s", agreg贸. Esta semana, la Central Obrera Boliviana (COB) resign贸 la candidatura a la vicepresidencia de un obrero en el binomio masista聽 y proclam贸 a la f贸rmula Evo-脕lvaro. No obstante, despu茅s de la聽 "alianza" Gobierno-trabajadores, representantes de otros sectores afines al masismo -gremiales y microempresarios- afirmaron que聽 quieren m谩s curules en el Legislativo; aunque tambi茅n聽聽 hay otras organizaciones聽 que dijeron聽 que apoyan al oficialismo "sin condicionamientos". La "Vice" que no fue El 20 de noviembre, la f贸rmula Evo Morales-脕lvaro Garc铆a Linera fue proclamada en el ampliado nacional de emergencia de la COB. "Ya est谩 consensuado el binomio", expres贸 el Primer Mandatario. "Necesariamente debemos ser parte de las decisiones en la estructura Ejecutiva y Legislativa, asimismo de la estructura de las gobernaciones departamentales y municipales, con presencia activa y f铆sica de los mejores cuadros de los trabajadores", se lee en el聽聽 art铆culo tercero de la resoluci贸n de ese ampliado. El secretario de organizaci贸n de la COB, Nicanor Baltazar, revel贸 que la organizaci贸n matriz de los trabajadores apunta a聽 tener presencia en los ministerios de Trabajo,聽 Salud, Miner铆a, Educaci贸n e Hidrocarburos. En la citada聽 resoluci贸n, los cobistas tambi茅n expresaron que "aceptaron" la sugerencia de Morales聽 de que Garc铆a Linera sea el candidato聽 a la vicepresidencia del binomio azul. Otros sectores, m谩s curules El diputado 脕lex Mamani,聽聽 que聽 representa a聽 la Confederaci贸n Nacional de Micro y Peque帽a Empresa, mencion贸 que ese sector pedir谩 al masismo m谩s curules, dado que en la actualidad los microempresarios tienen "s贸lo" dos delegados en la C谩mara de Diputados, su colega V铆ctor Ram铆rez y 茅l. "Yo quisiera que聽 (los representantes) salgan de cada departamento y聽聽 ocupen los pr贸ximos espacios", puntualiz贸. El asamble铆sta, adem谩s, reclam贸聽 a la directiva聽 cobista por querer "acaparar"聽 espacios de poder.聽 En cambio, la ejecutiva de la Confederaci贸n Sindical de Mujeres de Comunidades Interculturales de Bolivia, Ang茅lica Ponce, argument贸 que la COB est谩 en todo su derecho de pedir espacios. "Las organizaciones sociales queremos tener espacios. Hemos聽 venido trabajando,聽 es justo y necesario", indic贸. El ejecutivo de la Confederaci贸n Nacional de Trabajadores Gremiales de Bolivia, Juan Carlos Garc铆a, revel贸 que su sector tiene un acuerdo con el masismo para contar con cupos en la Asamblea Legislativa. En la actualidad -explic贸 Garc铆a- los gremiales tienen 12 representantes en la C谩mara de Diputados y cuatro en el Senado. "Hubo ese acuerdo con el Presidente", mencion贸. El dirigente agreg贸 que los gremiales apoyan al binomio del MAS para las primarias y los comicios generales de 2019聽 y anticip贸 que solicitar谩n ampliar la cantidad de cupos que detentan. "Vamos a solicitar que聽 (los gremiales de) las provincias e ind铆genas, de聽 lugares alejados,聽 como de Riberalta, Porvenir, Yacuiba y otros, est茅n en la Asamblea Legislativa". Jes煤s Vera, presidente de la Federaci贸n de Juntas Vecinales af铆n al masismo,聽 dijo que ese sector no busca cargos o espacios de poder en las instituciones,聽 sino que trabaja聽 "sin condicionamientos", porque as铆 lo determinaron sus bases. El 25 de octubre del a帽o en curso聽 el Gobierno atendi贸聽 el pedido de los gremiales y autoriz贸 -por medio de un聽 decreto supremo- que se ampl铆e el capital m谩ximo para ser parte del r茅gimen impositivo simplificado (de 37.000 a 60.000 bolivianos). Esa jornada, ese sector, de forma inmediata, proclam贸聽 "Evo presidente". Punto de Vista Jorge Dulon,聽聽Analista pol铆tico "Se podr铆a llamar el perfeccionamiento de la 'corporativizaci贸n' del Estado" La decisi贸n de la COB de apoyar la candidatura a vicepresidente de 脕lvaro Garc铆a Linera, sacrificando el cupo de poder que hab铆a sido previsto en su asamblea y, en contrapartida, pedir espacios en el Legislativo y en el Ejecutivo, muestra que los "movimientos sociales" y las organizaciones corporativas afines al Movimiento Al Socialismo han optado por seguir la forma tradicional de hacer pol铆tica bajo la l贸gica: "Me aseguras espacios de poder dentro del Estado para que desde ah铆 pueda garantizar recursos a mis bases y yo te aseguro buenos niveles de gobernabilidad". Algo similar sucede con otras organizaciones sociales que, seg煤n su nivel de importancia, piden m谩s o menos espacios de poder en el posible futuro gobierno del MAS. Tal es el caso de los gremiales, la Conamype y algunas juntas vecinales. Evo Morales y Garc铆a Linera comprenden muy bien los esfuerzos que deben realizar a favor de las organizaciones sociales para lograr niveles m铆nimos de gobernabilidad en caso de continuar en el Gobierno. En sus textos, Garc铆a Linera lo dice de manera directa: (se debe) "controlar y neutralizar el conflicto entre fuerzas pol铆ticas y sociales para 'esperar' condiciones favorables que permitan avanzar nuevamente". Ese acto de controlar, implica necesariamente realizar y perfeccionar lo que se ha hecho hasta ahora, garantizando espacios de poder en el Estado para los movimientos sociales y as铆 dejarlos "inmovilizados" en las calles para que no reivindiquen absolutamente nada que tenga que ver con las verdaderas demandas y necesidades de la sociedad. Eso se podr铆a llamar el perfeccionamiento de la corporativizaci贸n del Estado. Para que esto pueda ser realizable, hoy aprovechando el poder debe completarse la cooptaci贸n del Estado y, por lo tanto, su desinstitucionalizaci贸n. Mientras m谩s instituciones del Estado se encuentren controladas por el poder pol铆tico del MAS, mayor cantidad de gente desde las organizaciones sociales podr谩n acomodarse y, de esa manera, se podr谩 asegurar mayor gobernabilidad. Desde esta perspectiva, nuevamente queda en segundo plano o invisibilizada la posibilidad "ideal" de tener a servidores p煤blicos profesionalizados para darle calidad y calidez al servicio de la gente desde la gesti贸n p煤blica. Barrientos: El MAS "lotea" el poder El diputado de oposici贸n Gonzalo Barrientos calific贸聽聽 de聽 cuoteo pol铆tico聽 la solicitud de los sectores afines al Gobierno de espacios聽 y dijo que aquello que ocurr铆a en la llamada聽 茅poca neoliberal ahora el masismo lo聽 replica聽 y lo consolida聽聽 en coordinaci贸n con la COB聽聽 y dirigentes de algunas organizaciones. "Es lamentable los intereses personales de los dirigentes, la angurria que se est茅n loteando todo el poder para beneficio personal y no del pa铆s", puntualiz贸. Ramos: La  COB tendrá espacios El diputado del oficialismo David Ramos afirmó que la dirigencia cobista tendrá más presencia en el Legislativo y Ejecutivo para que forme  parte de la toma de decisiones. "La COB no será la que  reivindique una vez que se formalice (el acuerdo),  sino que en la próxima legislatura será  parte del Órgano Ejecutivo,  como también de la  Asamblea Legislativa para que pueda ser parte en la toma de decisiones",  indicó el  jefe de bancada del masismo en Diputados.