UIF rectifica los datos del saldo bancario de Evo y genera dudas

Fotografia: APG Agrandar la foto + Twittear La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) publicó ayer en la mañana, tras nueve años de la solicitud, las cuentas bancarias del presidente Evo Morales y del vicepresidente Álvaro García Linera, pero con datos errados en el caso del primer mandatario, que la institución financiera tuvo que rectificar en la noche. La entidad estatal señaló que la falla se debió a problemas en su portal digital y a errores en la sumatoria. "Mediante la presente, la Unidad de Investigaciones Financieras le hace llegar una copia de los datos financieros del presidente Evo Morales Ayma y del vicepresidente Álvaro García Linera debido a inconvenientes en el portal web de la institución", señala el comunicado de la UIF, firmado por su directora, la exministra Teresa Morales. En el reporte de las cuentas del mandatario difundidas en la mañana, el saldo del presidente Morales era de 406.391 bolivianos (58.681 dólares), en tanto, en la rectificación difundida a los medios en la noche, el saldo del jefe de Estado es de 732.076 bolivianos (105.183 dólares). En el caso del Vicepresidente, no hubo cambio entre el reporte de la mañana y el de la noche, teniendo un saldo de 27.922 bolivianos (4.036 dólares). El próximo paso, según la UIF, es buscar cuentas de ambas autoridades en el exterior, sin embargo, desde la oposición ven una "jugada" para mostrar una "falsa transparencia" y exigieron que se busque en cuentas de amigos, autoridades cercanas e incluso familiares de las primeras autoridades. El saldo divulgado por la UIF corresponde al periodo desde el 22 de enero de 2006 al 4 de julio de 2018. El mandatario reportó un saldo de 147.218 en 2006 y sus fondos hasta el presente año se quintuplicaron a 732.076. Según el reporte, los créditos de Morales suman 98.612 dólares y 361.190 bolivianos. Cabe aclarar que una de las operaciones crediticias registra cero de movimiento, correspondiente a una tarjeta aún vigente. Respecto a Álvaro García, figuran seis cuentas: tres en el Mercantil, dos en el Unión y una en el Banco Nacional de Bolivia, además de tres créditos, de los cuales dos son con el Unión y uno con el Mercantil. En tanto, los créditos del Vicepresidente suman 56.572 dólares y 1.273.550 bolivianos. "Es el primer presidente del mundo que va a tener publicadas sus cuentas en Internet", explicó Teresa Morales, directora de la UIF. La exministra invitó a visitar el portal institucional http://www.uif.gob.bo, en el cual ya se puede ver el movimiento bancario de Morales y García Linera, que será publicado mensualmente y trimestralmente. Sin embargo, el líder de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, dijo que "creen que nos van a tomar el pelo con esa acción". "Sería interesante que sea no sólo de los principales funcionarios, sino de su círculo familiar y, por otra parte, no sólo en Bolivia sino en el exterior", dijo el opositor. 1,5 millones en préstamos. El vicepresidente Álvaro García Linera obtuvo, desde 2006, dos créditos del Banco Unión por más de 1,5 millones de bolivianos. OPINIONES "Jamás tuvieron el tipo de empresas e ingresos que necesitan cuentas bancarias. Al renunciar al secreto bancario, no renuncian a nada". Samuel Doria Medina. Líder Unidad Nacional "Yo, y estoy segura que el Presidente del Senado también, levantaremos nuestro secreto bancario porque no tenemos nada que esconder". Gabriela Montaño. Presidenta de Diputados (MAS) "El Gobierno no ha sido transparente y nunca respondió sobre los casos de corrupción. Todas sus medidas son electoralistas". Lourdes Landivar. Senadora UD LEYES RENUNCIA A SECRETO BANCARIO La asambleísta cruceña y jefa de la bancada de Demócratas, Kathia Mendoza, aseveró hoy que el alcalde suspendido José María Leyes pidió que se levante su secretario bancario y también el de su familia. Asimismo, Mendoza informó que se pidió investigar si existe participación de los familiares de Leyes en "cualquier tipo de empresas". Leyes guarda detención domiciliaria por el caso Mochilas. MINISTRA: HUBO UN ERROR EN LA SUMA DE LAS CUENTAS La directora de la UIF, Teresa Morales, explicó en los medios televisivos que el error en el primer reporte fue por una falla en la suma de las cuentas en bolivianos y dólares del presidente Evo Morales. "El presidente Evo tuvo cinco cuentas, una está cerrada y hay cuatro vigentes. Una tiene 54 mil dólares y la otra, 9.194 bolivianos y la otra, 150 mil bolivianos. Al inicio del periodo, tenía 147 mil y el otro dato es un dato que suma erradamente números de dólares y bolivianos; en realidad, el Presidente tiene 732 mil bolivianos", dijo en PAT. Por otra parte, se conoció que el presidente del Senado, Alberto Gonzales, y de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, también renunciarán al secreto bancario.