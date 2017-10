Un desperfecto evita el viaje de Gonzales a la OEA

Fotografia: Senado Bolivia Agrandar la foto + Twittear El presidente de la Cámara de Senadores no pudo viajar a Washington (EEUU). Un desperfecto aéreo evitó que José Alberto Gonzales pueda trasladarse a la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) para explicar la acción del MAS que pretende lograr la repostulación de Evo Morales. "Esto se debió a un desperfecto en el avión que debía salir hoy en el Aeropuerto de El Alto a las 3:35 a.m. con destino a Bogotá, Colombia, para luego seguir viaje hacia Estados Unidos. Si bien la línea aérea ofreció otra alternativa de ruta, la misma fue descartada por inconvenientes", explica un comunicado. Ayer los titulares del Legislativo informaron que se trasladaban al organismo internacional para "explicar" la normativa boliviana sobre el recurso abstracto de inconstitucionalidad presentado al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). "Asimismo, se confirma que la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, emprendió viaje vía Lima, estimándose su arribo a Washington en horas de la noche de hoy", agrega la información de la Cámara Alta. Junto con el ministro de Justicia, Héctor Arce, ambas autoridades debían reunirse mañana con los representantes de los Estados miembros, para hacerles conocer los alcances del recurso que busca habilitar a Morales como candidato en 2019. Otro de los objetivos del viaje es reprochar el "intervencionismo" del Secretario General de la OEA, Luis Almagro, que pidió a Evo respetar la voluntad del pueblo, que en el referendo del 21 de febrero de 2016 le dijo No a la respotulación. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario