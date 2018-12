Un exdirector del Sereci es elegido como vocal titular

Fotografia: PRensa Senado Agrandar la foto + Twittear El abogado y exdirector del Servicio de Registro C铆vico (Sereci) de Cochabamba, 脡dgar Gonzales L贸pez, fue elegido por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) como nuevo vocal titular del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Gonzales de 43 a帽os de edad estudi贸 en la Universidad Mayor de San Sim贸n (UMSS). Trabaj贸 como asesor en las alcald铆as de Arani y Totora y el Concejo Municipal de Toco. Cumpli贸 funciones en el Registro C铆vico de Cochabamba entre 2012 y 2015. En septiembre de 2015 fue destituido del Sereci.聽En ese entonces, el vocal Antonio Costas inform贸 que hab铆a denuncias sobre influencias que la logia Sim贸n Bol铆var en el Registro C铆vico, no s贸lo de Cochabamba, sino tambi茅n de Santa Cruz y en menor medida de Oruro y Potos铆, seg煤n public贸 Los Tiempos. El bloque de abogados Sim贸n Bol铆var se adhiri贸 p煤blicamente al MAS y uno de sus miembros ser铆a el expresidente del TSE, Wilfredo Ovando, de acuerdo con varios reportes de prensa de ese periodo. Con Gonzales, se completa los siete vocales de la Sala Plena del TSE, tras las renuncias de Jos茅 Luis Exeni y Katia Uriona. Antes se promovi贸 como titular a Lidia Iriarte. Cumplir谩 la funci贸n de vocal titular hasta el 2021. Si bien la ley no obligaba a designar vocales tras las renuncias, el MAS impuls贸 una reforma legal para completar las acefal铆as. Seis suplentes La ALP tambi茅n debe elegir a seis vocales suplentes del TSE. Pasada la media noche segu铆a la votaci贸n. 聽 Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario