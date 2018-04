Una diputada del MAS preside la comisión sobre el caso Odebrecht

Fotografia: Diputados Agrandar la foto + Twittear La diputada por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Susana Rivero, fue elegida como presidenta de la comisión Especial Mixta de Investigación de Sobornos Mencionados en Procesos Judiciales Internacionales de los casos Odebrecht (EEUU) y Lava Jato (Brasil). "Fue la primera sesión de la Comisión Especial que va a investigar los sobornos de dos casos internacionales, el caso Odebrecht y el caso Lava Jato, particularmente el operativo Castillo de Arena", explicó en la víspera la legisladora del MAS. Anticipó una tarea "titánica" para conseguir información de varios países, por la vía oficial, y que la primera etapa será de recolección de información y firma de convenios con entidades especializadas que apoyen el trabajo de la Comisión. "Ya no podemos andar en especulaciones o comentarios, la información saldrá de manera oficial por parte de los integrantes producto de la investigación que se haga", agregó la legisladora. La investigación partirá del informe del operativo denominado "Castillo de Arena", realizado por la Policía Federal de Brasil, la Superintendencia Regional de San Pablo y el Ministerio de Justicia de ese país. Recordó que dicho texto menciona 17 veces a Bolivia, y puntualiza tres iniciales: C Morales, GG - NSC, y CM, por lo que buscarán identificar a esas personas para establecer responsabilidades en los sobornos que hubo a cambio de la adjudicación de la obra de construcción de la carretera Roboré - Puerto Suárez (Santa Cruz). Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario