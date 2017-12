Vice: 'En la CPE pesa más un tratado que el referendo'

Fotografia: El Deber Agrandar la foto + Twittear El Vicepresidente Álvaro García Linera afirmó esta mañana que en actual redacción de la Constitución Política del Estado pesa más el cumplimiento de un acuerdo o tratado internacional que un referéndum como el del 21-F que le dijo No a la repostulación del presidente Evo Morales. Durante un desayuno con periodistas por fin de año, García Linera explicó que hubo un referéndum para modificar la Constitución, acotó que la Asamblea Legislativa recibió el mandato y no modificó el artículo 168, como establecía una parte de la pregunta de la consulta realizada el 21 de febrero del año pasado. "El artículo está vigente, hemos cumplido". El mandatario, como lo hizo la semana pasada, volvió a circunscribir la polémica a la reforma del artículo168, frente al artículo 256 de la CPE, que señala que los tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que hayan sido firmados por el Estado y que se consideren más favorables a los contenidos en la Constitución, se aplicarán de manera preferente sobre ésta. "Esos acuerdos internacionales, que tengan que ver con derechos humanos, entonces están por encima del propio articulado de la CPE. Repito, está vigente el artículo 168, pero la CPE advierte que los acuerdos están por encima de la Constitución, transparente como el agua tibia", acotó. Este medio le recordó que la pregunta del referéndum tenía tres partes. Primero, la que justifica el mandatario: "¿Usted está de acuerdo con la reforma al artículo 168 de la Constitución Política del Estado...". La segunda aclaraba el motivo de la consulta: "...para que la presidenta o presidente y la vicepresidenta o vicepresidente del Estado puedan ser reelectos dos veces de manera conjunta". Y, finalmente, la tercera especificaba el periodo: "Por disposición transitoria de la ley de reforma parcial de la CPE, se considera como primera reelección al periodo 2015-2020 y la segunda reelección el 2020-2025". ¿Un referéndum también está por encima de la CPE, incluso más que un tratado o convenio internacional?, le consultó este medio. Su respuesta fue: "La CPE es la que dice eso, reformemos la Constitución para que diga lo que usted está planteando. La CPE dice que cuando tengas un artículo, el 168 que está vigente, y tengas un acuerdo internacional, aplica preferentemente el segundo". ¿Y el referéndum?, insistió EL DEBER. "Ponlo en la CPE para que diga que cada vez que haya un referéndum será imposible que se pueda modificar". Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario