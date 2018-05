Vice admite que Evo se reunió con empresas para cumplir con plazos de Odesur

Fotografia: El Deber Agrandar la foto + Twittear La reunión del 1 de enero en la que el presidente Evo Morales escuchó las propuestas de Kronopios, del exministro de Culturas Pablo Groux, y de Arte Bolivia SRL, para la organización de los actos de inauguración y clausura de los XI Juegos Deportivos Suramericanos (Odesur), provocó ayer respuestas contradictorias de parte de altos mandos del Gobierno: específicamente, la del vicepresidente Álvaro García Linera y la del ministro de Justicia, Héctor Arce. Por un lado, el ministro de Justicia, Héctor Arce, reaccionó frente a una entrevista de EL DEBER con Alejandro Leytón, principal socio de la empresa Arte Bolivia SRL, donde relata cómo llegó a reunirse con el presidente Morales el 1 de enero, ocasión en la que él recuerda que el jefe de Estado le preguntó sobre su propuesta y que vio a Groux en ese lugar al término de dicha cita; todo a tres semanas de que se formule la solicitud de contratación de la firma del exministro para el contrato por Bs 11 millones que se adjudicó. El ministro Arce colgó la nota de EL DEBER en la que Leytón reveló de esta reunión y comentó: "Está noticia es tendenciosa y no corresponde a la verdad. Las contrataciones directas en situaciones excepcionales son totalmente legales. El presidente Evo jamás se ha reunido ni pronunciado a favor de ninguna empresa. Él nos pidió revisar los procesos". La versión de Arce se suma a las explicaciones del ministro de Deportes, Tito Montaño, que evitó dar mayores referencias. Dejando de lado las versiones de los ministros, el vicepresidente García Linera, ayer, tras un desayuno con la prensa en el Día del Periodista boliviano, dijo algo diferente: admitió y justificó las reuniones de Morales con empresas para acelerar procedimientos y cumplir con los plazos de los Juegos. "No fue una sola reunión, fueron decenas en las que participaron el presidente, el vicepresidente... Así como nos ven en La Paz cuando vamos a las represas, una y otra vez para que no falte agua, lo mismo pasó con Odesur: varias reuniones con deportistas, con dirigentes, con instituciones, con empresas, para acelerar los procedimientos y se pueda cumplir los plazos para que los Juegos Odesur sean un éxito", explicó. Así las cosas, la explicación de García Linera concuerda más con el relato del principal socio de Arte Bolivia. Ortiz demanda un informe oral

La noticia de la reunión del presidente Morales con los contratistas antes de iniciar su contratación no le hizo ninguna gracia al senador opositor Óscar Ortiz. "Es una actitud indebida, impropia e irregular del ejercicio del cargo de presidente para intervenir en el proceso de contratación de una entidad que tiene autonomía de gestión: el Codesur", fustigó el parlamentario cruceño que inició las denuncias de supuestas irregularidades en los contratos de Codesur.



Por esa razón, Ortiz presentó ayer a la Cámara de Senadores una petición de informe oral para el Ministerio de la Presidencia, de modo que explique qué circunstancias y con qué respaldo legal participó el presidente Morales de reuniones con empresas a las que Codesur contrató después para diferentes servicios. "El Gobierno debe explicar si se ha hecho algo así en otras oportunidades, ya que el presidente no puede estar definiendo a quién se asignan los contratos públicos, y peor aún si son por vía directa", reprochó. Tercera respuesta del Gobierno



Otro vocero del Gobierno que salió al paso fue el viceministro de Transparencia, Diego Jiménez. Él dio una repuesta política y otra técnica para responder a los cuestionamientos del senador Ortiz. Primero, dijo que sus denuncias sobre contrataciones para Juegos son una cortina de humo de los Demócratas para distraer a la opinión pública del caso mochilas, investigación por corrupción que sigue la Fiscalía contra José María Leyes, alcalde de Cochabamba y segundo vicepresidente del partido de Rubén Costas.



"Las denuncias del senador Ortiz y de la bancada opositora de Unidad Demócrata son una cortina de humo llena de especulaciones para pretender cubrir los graves hechos de corrupción en Cochabamba en la adquisición de mochilas chinas con sobreprecio que involucran al reemplazado alcalde José María Leyes", acusó. Por otro lado, Jiménez explicó que no encontró irregularidades en los contratos de Codesur. En esto último sí hay coincidencia entre Gracía Linera y Arce, quienes creen que se quiere enlodar los Juegos Suramericanos 2018. El director de Codesur califica las denuncias de difamaciones y defiende contratación del exministro de Evo



El director general de Codesur, Juan Manuel Chevarría, tildó todas las denuncias de "difamaciones" y advirtió que ya no se referirá más a las mismas.



El director general de Codesur, Juan Manuel Chevarría, tildó todas las denuncias de "difamaciones" y advirtió que ya no se referirá más a las mismas. "Todas estas denuncias, estas difamaciones, que se están realizando, están tratando de quitar el espíritu deportivo a lo que estamos realizando, nosotros estamos a 16 días de lo que va a ser este gran evento histórico en el país y creo que se está tratando de distraer a la gente para que no se vea el logro y el éxito que van a tener estos Juegos", argumentó. Complementó que esta "fiesta deportiva no debe mezclarse con el aspecto político porque muchas de las declaraciones que están saliendo son por otros factores que están pasando, aquí en Cochabamba" y apuntó también al caso mochilas I y II, en el que se investiga al alcalde de Cochabamba, José María Leyes, y su entorno por presuntos sobreprecios en la compra de mochilas y útiles escolares, reportó Los Tiempos. No respondió sobre la invitación que él formuló a los ejecutivos de Arte Bolivia.