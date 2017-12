Vice enseña a embajadores que al adversario hay que derrotarlo

Fotografia: ABI Agrandar la foto + Twittear El vicepresidente Álvaro García Linera enseñó ayer que al adversario hay que convencerlo y seducirlo para poder quitarle su sustento moral. "Al adversario hay que convencerlo, para después derrotarlo", manifestó.

Esto se dio en el marco de la exposición que efectuó el Vicepresidente y que se denominó Globalización y desglobalización en tiempos de incertidumbre. El seminario se dictó durante la VIII Reunión de embajadores y cónsules de Bolivia en el servicio exterior, en la Cancillería. "Al adversario hay que buscar convencerlo, al que está al medio también hay que buscar convencerlo, pero al adversario cerrado también hay que derrotarlo, derrotarlo no es hacerle daño, derrotarlo es quitarle su sustento moral", explicó el Vicepresidente.

La autoridad indicó que esa fue la táctica que se usó para derrotar a la llamada "media luna", como se denominó a la oposición regional, que se apuntaló en el oriente entre 2006 y 2008. "¿Qué es lo que hicimos nosotros para derrotar a la media luna? Agarramos su proyecto y lo trajimos donde nosotros, a nuestro modo. Le quitamos su fuerza moral" cuestionó.

García Linera dijo que una vez convencido el oponente, hay que derrotarlo, para de ese modo quitarle su sustento moral y material. "Convence, convence, seduce, seduce y en determinado momento derrota a tu adversario. quítale su sustento material, y quítale su sustento moral", manifestó. Sin embargo, el Vicepresidente dijo que se debe estar "siempre atento" al adversario. "No te confíes, nunca des la espalda, cuando uno cree que al adversario se lo ha derrotado para siempre, comete un error. Nunca hay que subestimar al adversario. Mejor hay que sobreestimarlo porque así en tu orden de opciones tácticas siempre vas a tener en cuenta un adversario más fuerte de lo que es, y entonces estás más prevenido".

El lunes, el presidente Evo Morales pidió a los embajadores y cónsules mayor compromiso para identificar a los enemigos internos y externos que buscan acabar con el denominado proceso de cambio. "Mi pedido es mayor compromiso, más sacrificio, y eso es identificando a los enemigos internos y externos. En este tiempo yo diría más enemigos externos, que siempre intentarán provocar a los pueblos que estamos en proceso de liberación", manifestó el Presidente. Punto de vista

jorge dulón Analista político

"El Vice trata de mostrarse con un perfil académico"

El Vicepresidente ya hace mucho tiempo atrás está tratando de mostrarse nuevamente con un perfil académico. No solamente con los embajadores y los encargados del servicio exterior saca a relucir esta veta de profesor o seudoprofesor, y dice cosas extrañas.

Ahora bien, que al servicio exterior, en vez de decirles que hay que fomentar las relaciones exteriores, y seguir la línea de integración a todo nivel, les dice que tienen que ver a algunos países como enemigos. Hay que tener cautela. Yo creo que el Vicepresidente de alguna manera quiere llamar la atención con ese tipo de discursos y ese tipo de lecciones hacia afuera para poder visibilizarse como alguien distinto y alguien inteligente.

No obstante, da lecciones que van en contra de lo que se planteó el MAS desde el inicio, en cuanto a relaciones exteriores, desde el 2006, en vez de tener una opinión racional para tener buenas relaciones exteriores con otros países.

