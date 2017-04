Vice saluda la 'alianza de la derecha' y oposición reclama cambios

Fotografia: El Deber Agrandar la foto + Twittear García Linera califica de "menjunje" y "juntucha" al acuerdo de líderes políticos críticos al presidente Evo Morales y el MAS. El senador Oscar Ortiz reclama cambios para garantizar la democracia. Ayer se firmó un pronunciamiento conjunto El vicepresidente Álvaro García Linera saludó a la nueva "alianza de la derecha", a la que calificó de "menjunje" y "juntucha"´, y que está conformada por los expresidentes Jorge Tuto Quiroga y Carlos Mesa; el exvicepresidente, Victor Hugo Cárdenas; y los jefes de partidos políticos, Luis Revilla, Samuel Doria Medina y Rubén Costas. Sin embargo, la autoridad criticó duramente el pronunciamiento conjunto. Instó a las personalidades a debatir sobre el tema que quieran, incluso los seis contra el presidente Evo Morales y él. A su juicio existe una "impostura política descomunal" en los cinco planteamientos del documento, sobre todo en el que exige una comisión independiente para la evaluación de postulantes a magistrados del Órgano Judicial. "Estamos frente a mentirosos, hipócritas y personas de doble moral (...) Esta es una juntucha de la derecha, con pensamientos del siglo XX y con proyectos dispersos, sin mujeres, sin indígenas", dijo. Refutó los puntos del documento y sostuvo que "no son ningunos angelitos", enviándolos a escribir libros, excepto a Mesa. Observó que no existan mujeres y que se utilice a Cárdenas como un adorno de representación indígena. Explicó que hasta el momento para el MAS fue aburrido no tener a quien hacer frente y se mofó de textos de los "ideólogos" del frente, que no consideran que la oposición pueda vencer al actual Gobierno. "Mejor que apaguen la luz y se dediquen a algo más productivo como sembrar papas", señaló. Negó que exista "persecución política", como acusa el manifiesto, y aseguró que los seis líderes no enfrentan procesos judiciales por su pensamiento sino porque tienen cuentas pendientes con el Estado. "Los opositores de hoy, en anteriores gobiernos, hacían una dictadura en la justicia, guiados por EEUU (...) Políticos de oposición tienen doble moral, ellos no actuaron con transparencia, cuando estuvieron en el Gobierno", manifestó. En respuesta el senador demócrata Óscar Ortiz reclamó cambios para garantizar la democracia, a tiempo de calificar como "trascendental" el pronunciamiento firmado ayer por los dos expresidentes, un exvicepresidente y tres líderes de partidos opositores. Mientras que Tuto tildó al Gobierno de Morales como "campeones mundiales en corrupción, en insultos, en los trillados conceptos que utilizan y que nadie se traga". Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario