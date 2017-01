Vicepresidencia del MAS abre fisuras internas

Fotografia: Erbol Agrandar la foto + Twittear La elección del vicepresidente del MAS, en la dirección nacional política después de Evo Morales, ratificó las fisuras internas. La presencia de Fidel Surco como aspirante evitó que el MAS tome una decisión en la reunión de ayer en Cochabamba presidida por Evo Morales en medio de empujones y griteríos. El viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales, Alfredo Rada, descartó este jueves que Surco sea elegido en el cargo por razones de rotación y paridad de género. Surco informó el martes a los medios de prensa en La Paz, que la Confederación de Interculturales decidió por consenso proponerlo para el cargo de vicepresidente del MAS y a Gerardo García al comité de Etica. Sin embargo Rada informó que en el encuentro de Cochabamba aparecieron cinco nombres, por tanto, no correspondía a Surco hacer una conferencia de prensa, anunciando "su programa de gobierno". "Creo que se trató de una actitud precipitada, una actitud autoproclamativa que no le hizo nada bien al propio compañero Fidel Surco", manifestó Rada a la red ATB, donde aclaró que por estatutos la vicepresidencia corresponde a la Confederación de Interculturales y en esa condición ya ocupó La Paz (Concepción Ortiz). Dijo que por rotación tocaría a otro departamento y por razones de paridad de género a una mujer. Explicó que ayer apareció el nombre de una mujer que tiene también plenas posibilidades y derecho a que se le entregue la confianza el 12 de enero en La Paz para que asuma la vicepresidenta del MAS. "Hay que ver esos temas, no se trata de caer en actitudes individualistas, de convocar a los medios, muchas veces los medios son sorprendidos y rápidamente sacan la noticia en sentido que aquí se eligió al vicepresidente del MAS-IPSP, cuando no es así. Ese tipo de actitudes precipitadas no le caen bien a la población, el MAS está haciendo esfuerzos por renovar el proyecto político, por revitalizarlo. El congreso de Montero ha incorporado a nuevos sectores sociales y de pronto toda esta buena imagen, por una actitud precipitada de algún dirigente, puede echarse a perder", dijo al pedir a Fidel Surco reflexionar, que se precipitó y se equivocó. Rada sostuvo que el anuncio anticipado de Surco generó además una confusión porque se dijo que el MAS había elegido al candidato a vicepresidencia del Estado, cuando es no es así, porque el tema será recién analizado en algunos años más. De acuerdo al congreso del Montero, los únicos departamentos donde existen comunidades interculturales están La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Beni, Tarija y Chuquisaca. Este sector es parte de las tres grandes organizaciones sociales, junto a los Campesinos y Bartolinas, que sustentan el proyecto político del MAS-IPSP. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario