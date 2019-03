YPFB y Petrobras socializan el proyecto de exploración en Tariquía, pese a oposición de pobladores

Fotografia: El Diario Agrandar la foto + Twittear Los representantes de Yacimientos Petrol铆feros Fiscales Bolivianos (YPFB) y Petrobras llegaron con resguardo policial hasta la poblaci贸n de Chiquiac谩 Norte, ubicada en la provinvia O'Connor del departamento de Tarija, para participar del acto de socializaci贸n de las operaciones de exploraci贸n gas铆fera en la Reserva de Flora y Fauna Tariqu铆a, pese a la oposici贸n de algunos pobladores que bloquearon el ingreso a la zona. Con la escolta de casi medio centenar de polic铆as, el presidente de YPFB, 脫scar Barriga; el presidente de YPFB Chaco, Eduardo Paz; el viceministro de Planificaci贸n y Desarrollo Hidrocarbur铆fero, Carlos Quispe Lima, y el representante de Petrobras en Bolivia, Benicio Pompa Antunes llegaron en veh铆culos hasta la comunidad Chiquiac谩 Norte para el acto. La presencia de la comitiva fue en respuesta聽a la "convocatoria de las autoridades de la zona que pidieron la presencia de los funcionarios en el lugar, para reafirmar su posici贸n de apoyo al proyecto 'Domo Oso X1'", seg煤n un comunicado del Ministerio de Hidrocarburos, enviado a los medios de comunicaci贸n. "No tenemos que ocultar nada, as铆 que con total transparencia hemos venido al lugar junto con la prensa de Tarija a explicar, nuevamente, el proceso que hemos seguido y cumplido para poder realizar actividad exploratoria en esta zona...", enfatiz贸 el viceministro de Planificaci贸n y Desarrollo Hidrocarbur铆fero, Carlos Quispe Lima, de acuerdo al documento. El viceministro tambi茅n manifest贸 que rebieron el respaldo de los comunarios de la zona para realizar los trabajos de exploraci贸n.聽"Recibimos una vez m谩s el apoyo total a nuestro trabajo por parte de los comunarios que pertenecen a la zona de influencia del proyecto, que por ley son los 煤nicos que tienen voz y voto para dar viabilidad o no al proyecto. Los comunarios de Loma Alta, que bloquearon el paso de las movilidades oficiales y de la prensa al lugar, no tienen facultades legales para oponerse al proyecto", indic贸. Por su parte, el presidente de YPFB explic贸 en el acto que el 煤nico consentimiento que se requiere para las operaciones petrol铆feras en la zona es el de Chiquiac谩 Norte y no el de todos los comunarios de la Reserva Natural de Flora y Fauna de Tariqu铆a, que se extiende por tres municipios, de acuerdo al reporte del diario tarije帽o El Pa铆s. M谩s temprano, la asamble铆sta Mar铆a Lourdes Vaca denunci贸 que el Gobierno incumpli贸 el acuerdo de cuarto intermedio con los comunarios, con quienes deb铆a reunirse el pr贸ximo 25 de marzo. "Hace tres d铆as, una fracci贸n de la comunidad sac贸 una citaci贸n para que acuda el Ministerio de Hidrocarburos y personal de YPFB, otro grupo de gente se enter贸 de eso y retom贸 el bloqueo", indic贸 Maria Lourdes Vaca, asamble铆sta departamental, en entrevista con El Deber. El bloqueo instalado para evitar el ingreso de los funcionarios de YPFB, Petrobras y del Ministerio de Hidrocarburos fue intervenido por las polic铆a, quienes abrieron paso a la comitiva.聽La manifestaci贸n, seg煤n el Ministerio de Hidrocarburos, fue protagonizado por "un grupo de 15 personas que no viven en Chiquiac谩 Norte, por tanto, no habitan en la zona de influencia del proyecto". Exploraci贸n gas铆fera en Tariqu铆a El 7 de abril de 2018, el presidente Evo Morales promulg贸聽dos leyes para la exploraci贸n y explotaci贸n de los campos San Telmo y Astillero聽en Tariqu铆a, en un acto desarrollado en el municipio de Bermejo del departamento de Tarija. Los comunarios est谩n divididos: hay quienes est谩n a favor y otros que rechazan el ingreso de las petroleras por temor a la contaminaci贸n de los r铆os. 聽 Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario