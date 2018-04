Ya hablan de usar la sede de Unasur para sectores sociales

Fotografia: Cambio Agrandar la foto + Twittear La sede del Parlamento de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), en el municipio cochabambino de San Benito, será utilizada para eventos de organizaciones sociales, si las propuestas de los dirigentes son tomadas en cuenta por la Cancillería boliviana. Otras actividades protocolares también están previstas para realizarse en ese centro.



El exsecretario general de la Unasur Ernesto Samper reveló al medio Vistazo que "hay una nueva propuesta para que el edificio de Cochabamba se convierta en una sede de movimientos sociales". El alcalde de San Benito, Gonzalo Orellana, dijo que hay dos bloques principales en el edificio: uno es la sala de plenarias y otro el salón de convenciones, el cual podría ser usado para eventos de las organizaciones sociales. "Ese bloque se puede usar para talleres o cursos internacionales y también encuentros de organizaciones sociales. La infraestructura es grande", dijo Orellana a Página Siete.

La dirigente Silvia Lazarte, del trópico de Cochabamba, se refirió al tema con una escueta frase: "No solamente es para eventos internacionales, es para toda Bolivia".

Por otro lado, el ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Jacinto Herrera, informó que en mayo se desarrollará una reunión de la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam), encuentro en el cual se debatirán dos temas: 1) La reunión de organizaciones indígenas a nivel internacional, para realizarse en la sede de Unasur; y 2) el que la edificación sea sede definitiva de las organizaciones sociales.

"Es una propuesta que nació de los compañeros, pero por ahora sólo podemos anunciar que vamos a analizar esta propuesta en la reunión", manifestó el dirigente.

El presidente Evo Morales anunció la construcción del edificio en 2013 y ya está casi listo. El tema del uso de la sede cobró vigencia después de que seis países decidieron apartarse de Unasur "hasta tanto no se produzca una normalización" en el organismo multilateral. Pero la sede de Unasur también fue y será utilizada para otro tipo de actividades protocolares. Según Orellana, el 11 de abril pasado se desarrolló una cumbre de seguridad ciudadana a nivel local; y para el 25 y 26 de este mes se tiene prevista la XII Cumbre de Presidentas de Parlamentos de la Unión Interparlamentaria. Leonilda Zurita, asambleísta departamental de Cochabamba, aseguró que las "edificaciones" para los Juegos Odesur Cochabamba 2018 se trasladarán a la sede. "Lo que va a ser (en la Unasur) es una sede de los 14 edificios por el deporte, 14 edificios de Odesur, eso se va a transferir ahí como vivienda social", afirmó la oficialista. No obstante, cuando se le pidió más datos, Zurita dijo que se debería consultar al Ministerio de Deportes y colgó el teléfono. Salida de seis países y las reacciones Decisión La semana pasada, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú y Paraguay decidieron apartarse de la Unasur ante la imposibilidad de superar los desacuerdos sobre quién debería asumir la secretaría general.

Este domingo, el canciller Fernando Huanacuni minimizó la salida de los países y convocó a sus homólogos a una reunión extraordinaria. Proceso El presidente del Senado, José Alberto Gonzales, recordó que un país debe tener la aprobación de su congreso si decide alejarse de la Unasur.

