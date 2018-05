Zavaleta abre archivos FFAA por los restos de Marcelo

Fotografia: Erbol Agrandar la foto + Twittear El ministro de Defensa Javier Zavaleta dijo este jueves que los archivos militares o del Ministerio de Defensa están a disposición de la Comisión de la Verdad para encontrar pistas destinadas a encontrar los restos del líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz, asesinado por la dictadura de Luis García Meza en 1980. Dijo que están trabajando para digitalizar la documentación de los archivos militares a fin de facilitar el acceso a la información. "Estamos a disposición de abrir cualquier archivo o documento para su investigación", declaró en Palacio de Gobierno. La autoridad sostuvo que no hay un documento que impida a la Comisión revisar los archivos porque la muerte de Marcelo Quiroga Santa Cruz no es un tema menor, por tanto, no debería haber restricciones para conocer la verdad. Explicó que las Fuerzas Armadas tiene una clasificación donde establecen qué documento es ultra secreto, secreto, reservado y, todos los años generan decenas de miles de documentos, así que va a depender de la Comisión de la Verdad cómo quiere encarar, manifestó. GARCIA MEZA NO MERECE HONORES Consultado sobre los honores militares que reclamó la defensa del expresidente de facto, el ministro sostuvo que Luis García Meza deshonoró a su institución al involucrarla con persecuciones, desapariciones políticas y corrupción, por lo que no merecía recibir los honores de las Fuerzas Armadas en el sepelio. Sostuvo que el exdictador transgredió los principios elementales de la convivencia humana vinculándose con actitudes delincuenciales y en el último tiempo ya no fue representante de las Fuerza Armadas sino de los reos de la cárcel de Chonchocoro, por lo que hace muchos años fue dado de baja de la institución. Anunció que en las próximas horas colgará en la página web del Ministerio de Defensa la información y documentación que confirma que García Meza fue dado de baja de la institución militar. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario