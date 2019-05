Amazon gana juicio a Bolivia y a 7 países por dominio de Internet

Agrandar la foto + Twittear La empresa Amazon, el gigante de ventas online, ha logrado una victoria provisional en una batalla legal, abierta hace m√°s de siete a√Īos por el derecho de uso del nombre de dominio .amazon que ten√≠a con ocho Gobiernos de Am√©rica Latina, incluyendo Bolivia, seg√ļn informan medios internacionales. El organismo que decide c√≥mo se reparten los dominios de Internet, el Icann (Corporaci√≥n de Internet para asignar Nombres y N√ļmeros, por sus siglas en ingl√©s), acord√≥ que el dominio de la traducci√≥n inglesa de Amazon√≠a sea provisionalmente para la compa√Ī√≠a m√°s valiosa del mundo a la que da nombre, que lo solicit√≥ hace siete a√Īos. Brasil, a la cabeza de los pa√≠ses amaz√≥nicos, ha expresado su malestar. De todos modos, el Icann ha abierto un periodo de 30 d√≠as de consultas p√ļblicas, de acuerdo a El Pa√≠s de Espa√Īa. Respecto al impacto que tiene este fallo para Bolivia, el director de Bithumano (empresa especializada en tecnolog√≠a y marketing digital), Marcelo Dur√°n, asegur√≥ que no deber√≠a tener un efecto negativo para el pa√≠s. "No tiene ninguna implicancia tecnol√≥gica para Bolivia, pero el trasfondo tiene que ver con que la gente asocie Amazon con comprar y no Amazon igual a Amazon√≠a. Es un reflejo de lo que somos como cultura. Tiene, sobre todo, un impacto pol√≠tico y econ√≥mico", afirm√≥. El presidente de la C√°mara de Hoteleros de Bolivia, Jorge Fern√°ndez, prefiri√≥ no emitir criterio alguno sobre el fallo mientras el pleno del directorio de esa c√°mara no analice el tema y se pronuncie. El Icann tom√≥ la decisi√≥n tras un tortuoso proceso en el que se salt√≥ sus propios plazos varias veces. El organismo internacional considera que la propuesta de la compa√Ī√≠a no es inconsistente con las normas para otorgar dominios que incluyen consultar a los afectados en el caso de nombres geogr√°ficos. El organismo ha recordado los esfuerzos de estos dos √ļltimos a√Īos para que las partes alcanzaran un acuerdo "mutuamente aceptable" y que han sido muchas las reuniones celebradas, adem√°s de las propuestas y cartas intercambiadas. Sin embargo, como en los conflictos m√°s enquistados, no ha sido posible que los litigantes encuentren una soluci√≥n por s√≠ mismos. Hace ya dos a√Īos que este organismo privado, creado en los inicios de Internet para poner orden en el ciberespacio, se mostr√≥ favorable a que Amazon se quede con el dominio. Pero los pa√≠ses donde se alza la Amazon√≠a original litigaron con la empresa de Jeff Bezos porque quer√≠an poder de veto sobre el uso que √©sta dar√° al cibernombre. El Pa√≠s asegura que la batalla no es tanto por el uso de .amazon, sino por los subdominios que √©sta pudiera crear como .amazon.hotel o .amazon.turism y que, seg√ļn los pa√≠ses litigantes, podr√≠a perjudicar a empresas locales. ¬† LOS OCHO PA√ćSES DE SUDAM√ČRICA Los pa√≠ses enfrentados a Amazon son miembros de la Organizaci√≥n del Tratado de Cooperaci√≥n Amaz√≥nica (OTCA): Bolivia, Brasil, Ecuador, Guyana, Per√ļ, Surinam, Colombia y Venezuela. La Canciller√≠a brasile√Īa lament√≥ la decisi√≥n de la Icann, del 17 de mayo, de "atribuir el nombre del dominio de primer nivel .amazon a la empresa Amazon Inc., en r√©gimen de exclusividad y en ausencia de una soluci√≥n mutuamente aceptable entre la empresa y los pa√≠ses de la regi√≥n amaz√≥nica", dice la p√°gina de El Pa√≠s. ¬† Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario