Cómo descubrir todo lo que Facebook sabe sobre ti en tres pasos

Fotografia: Captura de pantalla Facebook Agrandar la foto + Twittear El escándalo que envuelve a Cambridge Analytica y Facebook a raíz de la utilización si permiso de información de los usuarios despertó el interés por saber qué tipo de datos están almacenados en la red social. A esos archivos se puede acceder como paso previo a borrar la cuenta de usuario o a través de la pestaña de configuración. Los registros son enviados luego a la dirección de correo electrónico asociada a Facebook. Aquí te indicamos cómo acceder a esos archivos: Haz clic en la parte superior derecha de cualquier página de Facebook y selecciona "Configuración". Haz clic en "Descarga una copia de tu información" debajo la configuración general de la cuenta. Haz clic en "Crear mi archivo". Una vez realizados estos pasos, el sistema exige una confirmación de identidad mediante la introducción de la contraseña para iniciar el proceso de descarga. Facebook luego envía un correo electrónico avisando que se enviará un segundo email con un enlace que permitirá acceder a la descarga una vez que haya sido completada. Para eso, el sistema vuelve a requerir tu contraseña. En el mismo mensaje se aclara que "por motivos de seguridad" ese enlace sólo funcionará durante unos días después de enviado. La compañía también ofrece la posibilidad de verificar si están almacenados datos de tarjetas de crédito. Para eso hay que hacer clic en "Configuración", luego en "Pago" e ir a la opción "Métodos de pago". Una vez allí, se pueden cambiar o eliminar los datos almacenados de las tarjetas de crédito. Sorpresa entre los usuarios El acceso a esos registros deparó no pocas sorpresas a aquellos usuarios que se interesaron por conocer qué es lo que Facebook sabe de ellos y de sus contactos. Las quejas se multiplicaron, sobre todo de aquellos que descubrieron que estaban almacenados, por ejemplo, los registros de llamadas hechas y recibidas en dispositivos con sistema Android, así como mensajes de texto y hasta números de las listas de contactos de los teléfonos móviles. La empresa, cuyas actividades están siendo investigadas en Estados Unidos, explicó a través de un comunicado que es una "práctica muy usada" la de subir las listas de contactos al iniciar una sesión con un teléfono móvil en un servicio de mensajes instantáneos o en una app social. La compañía insistió que eso es opcional y que siempre se les pide permiso a los usuarios. Borrar registros de llamadas Hay una manera de eliminar el historial de mensajes y llamadas y evitar que se sigan acumulando en Facebook. Hay que ingresar a la aplicación Facebook Messenger o Facebook Lite, tocar en la foto de perfil, luego tocar en "Personas" e ir a la opción "Sincronizar contactos" y desactivarla. Estos pasos deben repetirse en todos los dispositivos en los que el usuario use una cuenta de Facebook Messenger o Facebook Lite. La empresa liderada por Mark Zuckerberg se vio salpicada por el escándalo generado por Cambridge Analytica. Esta firma de marketing político está siendo investigada tras haber obtenido en 2014 la información de 50 millones de usuarios de Facebook que luego fue utilizada con fines electorales.