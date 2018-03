Los 3 cambios en política de privacidad anunciados por Facebook

Agrandar la foto + Twittear Facebook anunció lo que describió como reforma en sus políticas de privacidad para facilitar a los usuarios encontrar y editar información personal que mantiene la red social. Los cambios fueron anunciados en un blog de la compañía y surgen tras las fuertes críticas que recibió la red social después de que se dio a conocer que los datos de unos 50 millones de usuarios habían sido filtrados a la consultora Cambridge Analytica. Facebook, sin embargo, asegura que la reforma ya estaba planeada antes del escándalo para cumplir con nuevas regulaciones de la Unión Europea. El anuncio coincide con una nueva disputa con el organismo encargado de privacidad en Nueva Zelanda, que acusó a Facebook de violar las regulaciones locales. Al comienzo de la entrada en el blog, la jefa de privacidad de Facebook reconoce los daños que las revelaciones de Cambridge Analytica han causado a la empresa. Fin de las recomendaciones "La semana pasada demostró que todavía debemos hacer mucho más trabajo para poner en práctica nuestras políticas, y para ayudar a las personas a entender cómo funciona Facebook y las alternativas que tienen con sus datos", escribe Erin Egan. "Escuchamos en voz alta y claramente que es muy difícil encontrar las configuraciones de privacidad y otras herramientas importantes, y que debemos hacer más para mantener a la gente informada", agrega. Tres categorías Los cambios anunciados se clasifican en tres categorías generales: un menú "simplificado" de configuraciones: actualmente los usuarios de móviles tienen una lista de unas 17 opciones diferentes, cada una de las cuales está marcada con un título corto. La nueva versión reagrupa los controles y agrega descripciones para hacer más claro lo que cada una involucra. un nuevo menú de accesos directos de privacidad:el nuevo menú reúne en un solo lugar lo que la firma cree son los controles más importantes de manera que se facilite a la gente llevar a cabo funciones como revisar lo que ha compartido y, si se quiere, borrarlo, limitar la información que Facebook usa para mostrarte anuncios. herramientas para encontrar, descargar y editar tus datos: una nueva página llamada "Accede a tu Información" permitirá al usuario revisar todas sus interacciones pasadas -incluidos los "me gusta" y los comentarios publicados- con la opción de borrar; además, los miembros podrán descargar categorías específicas de datos -incluidas sus fotos- seleccionando un período específico, en lugar de tener que exportar un solo archivo enorme que podría tomar horas obtener. Derechos de autor de la imagen Getty Images Aunque no se menciona en el blog, la BBC entiende que la empresa intenta hacer que el vínculo para borrar totalmente la cuenta sea más prominente. La medida surge antes de que entren en vigor, el 25 de mayo, las Regulaciones Generales de Protección de Datos de la Unión Europea. La nueva legislación refuerza los requisitos para el manejo de datos públicos en las organizaciones, y también impone sanciones más severas para quien los viole. Análisis Rory Cellan-Jones, corresponsal de tecnología, BBC Facebook insiste que esta medida -que da una mayor visibilidad a las configuraciones de privacidad del usuario y facilita la forma para borrar información- estaba planeada desde hace meses, pero la compañía sabe ahora lo urgente que es. "Facebook reconoce que claramente ha perdido la confianza de la gente y necesita trabajar para recobrarla", me dijo su vicepresidente global de privacidad, Stephen Deadman. Ahora esto parece una actualización útil para lo que muchos usuarios dicen es un sistema muy confuso. Por ejemplo, tratar de encontrar cómo evitar que tu teléfono publique tus contactos en Facebook, te tomará un trabajo largo y complejo. Pero aún necesitarás seguir haciendo muchos clicks antes de que puedas encontrar si ese cuestionario que llenaste la semana pasada le dijo a Facebook y a tu supermercado que estabas embarazada. La pregunta es si la red social debe ser más proactiva para advertir a la gente sobre los datos que está compartiendo, quizás enviando una alerta a las personas que casi ciertamente no se dan cuenta de que están publicando sus contactos telefónicos en Facebook. "Tú estás en control de la privacidad y la seguridad en Facebook", es el nuevo mensaje. Pero quizás habrá que hacer mucho más para que muchos usuarios ocupados se tomen el tiempo para recuperar ese control. Desde que estalló el escándalo de Cambridge Analytica, las políticas de privacidad de Facebook han estado bajo intenso escrutinio. El comisionado de privacidad de Nueva Zelanda es el último que ha expresado críticas, acusando a la firma de violar la ley al rehusarse a entregar datos sobre una disputa que afecta a uno de sus ciudadanos. El hombre involucrado quería acceso a la información que otros tenían sobre él. "La red social indicó que el Acta de Privacidad no se aplicaba en su caso y no tenía que cumplir con la solicitud del comisionado para revisar la información que habían pedido el demandante", dijo el organismo en una declaración. Facebook respondió: "Estamos decepcionados con que el comisionado de privacidad de Nueva Zelanda nos pidiera dar acceso a un año de datos privados que pertenecían a varias personas y después nos criticó por proteger su privacidad". 