Menos noticias, más familia: el nuevo Facebook

Fotografia: Getty Images Agrandar la foto + Twittear Facebook ha realizado cambios profundos en el tipo de publicaciones, videos y fotos que sus más de dos mil millones de miembros verán con mayor frecuencia. El 11 de enero anunció que dará prioridad a lo que comparten y comentan los familiares y amigos para al mismo tiempo restar énfasis al contenido de editoriales, medios y marcas. Esta es la reorganización más significativa en años de la sección de noticias, la pantalla de contenido que la gente ve cuando inicia sesión en la red social. En las próximas semanas, los usuarios comenzarán a ver menos videos virales y artículos de noticias de medios. En su lugar, Facebook destacará más publicaciones entre amigos (por ejemplo, una foto de tu perro o una actualización de estado que les gustó o comentaron muchos de los miembros de tu red). Los cambios tienen la intención de maximizar la cantidad de contenido con "interacción significativa" que la gente consume en Facebook, dijo en una entrevista Mark Zuckerberg, el director ejecutivo de la compañía. Comentó que Facebook ha estudiado qué tipos de publicaciones han provocado estrés o daño a los usuarios y que la red social quiere reducir lo que Zuckerberg llama "contenido pasivo" -videos y artículos que los usuarios usualmente solo se sientan a mirar o leer- para que el tiempo que pasen los usuarios en el sitio sea bien empleado. "Queremos asegurarnos de que nuestros productos no solo sean divertidos, sino que además sean buenos para la gente", apuntó Zuckerberg. "Necesitamos reenfocar el sistema". Los cambios plantean preguntas sobre si los usuarios terminarán consumiendo más contenido que refuerce sus propias ideologías, pues estarán interactuando con más publicaciones y videos que reflejen sus opiniones y las de sus familiares y amigos. Por otro lado, las noticias falsas podrían seguirse propagando. Si un pariente o amigo publica un enlace con un artículo periodístico inexacto, pero que ha sido ampliamente comentado, esa publicación seguirá mostrándose de forma destacada. La reorganización de la sección de noticias, en última instancia, busca algo menos cuantificable que puede ser difícil de lograr: Facebook quiere que las personas tengan una sensación positiva, en lugar de negativa, después de visitar la plataforma. "Cuando la gente se relaciona con personas cercanas, la interacción es más significativa, más satisfactoria", comentó David Ginsberg, director de investigación en Facebook. "Es bueno para el bienestar". Facebook ha sido cuestionada durante meses sobre lo que muestra a sus usuarios y sobre si la red ha influido negativamente en millones de ellos. La compañía ha sido inundada con preguntas sobre cómo sus algoritmos aparentemente priorizaron noticias engañosas en la sección de noticias, y la influencia de ello en las elecciones presidenciales de 2016 en Estados Unidos y en el discurso político de muchos países. El año pasado, Facebook reveló que agentes rusos habían utilizado la red social para difundir publicaciones divisorias e incendiarias para polarizar al electorado estadounidense. Las repercusiones de los cambios de Facebook seguramente serán de gran alcance. Editoriales, organizaciones sin fines de lucro, pequeñas empresas y muchos otros grupos dependen hasta cierto punto de la red social para alcanzar a sus audiencias, por lo que restar énfasis a sus publicaciones probablemente los perjudique. Adam Mosseri, vicepresidente de productos de Facebook, quien es responsable de la sección de noticias, reconoció que esto "generará ansiedad" entre socios y editores, quienes a menudo se quejan de los objetivos tan cambiantes de lo que se muestra en la red social. Los cambios también podrían ir en contra de los intereses comerciales inmediatos de Facebook. Desde hace mucho la compañía ha presionado a los usuarios para que pasen más tiempo en la plataforma. Si aparecen menos a menudo contenidos diferentes y virales, es posible que pasen más tiempo en otro lado. Zuckerberg dijo que de hecho eso es lo que Facebook espera que suceda, pero que si la gente termina sintiéndose mejor cuando utiliza la red social, la empresa acabará beneficiándose. "Solo porque una herramienta puede ser usada para bien y para mal eso no vuelve mala a la herramienta; significa que debes entender qué es lo negativo de esta para mitigar los efectos", dijo. Facebook e investigadores se han centrado particularmente en el contenido pasivo. En encuestas a usuarios de esta red social, las personas dijeron que sentían que el sitio se había alejado demasiado de los contenidos relacionados con la familia y los amigos, especialmente en medio de una oleada de publicaciones externas de marcas y de medios. "Esta gran ola de contenido público de verdad nos ha hecho reflexionar: ¿para qué estamos realmente aquí?", dijo Zuckerberg. "Si para lo que estamos es para ayudar a la gente a construir relaciones, entonces tenemos que hacer ajustes". Zuckerberg dijo que ahora estaba encaminando a su compañía hacia este nuevo enfoque. Añadió que a los encargados de producto se les pide que "faciliten las interacciones más significativas entre las personas", en lugar de la instrucción anterior, que era ayudar a la gente a encontrar el contenido más significativo. El director ejecutivo agregó que su forma de dirigir Facebook ha cambiado en los últimos años, desde que nacieron sus dos hijas, Maxima y August. Dijo que había reconsiderado la manera en que veía su legado y el de Facebook, incluso si eso le cuesta a la compañía en el corto plazo. "Es importante para mí que cuando Max y August crezcan, sientan que lo que su padre creó fue bueno para el mundo", finalizó.