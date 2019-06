Â¿QuÃ© pasarÃ¡ cuando Amazon domine todo los mercados? Esto sucediÃ³ con los libros

Fotografia: RALPH FRESO-REUTERS Agrandar la foto + Twittear La gu√≠a Sanford de terap√©utica antimicrobiana es un manual m√©dico que recomienda la cantidad correcta del medicamento adecuado para tratar padecimientos como la neumon√≠a bacteriana o las heridas infectadas. Hay vidas que dependen de ella. No es el tipo de libro que cause confusi√≥n en una persona dedicada a la medicina ni la haga preguntarse: "¬ŅEn la dosis recomendada est√° escrito un '1' o un '7'?". Sin embargo, esa es precisamente la posibilidad que ha acechado a la editorial de la gu√≠a, Antimicrobial Therapy (AMT), durante los √ļltimos dos a√Īos mientras enfrentaba un torrente de copias falsas -muchas de las cuales se imprimieron con mala calidad y son dif√≠ciles de leer- que se venden en la enorme librer√≠a en l√≠nea de Amazon. "Esto amenaza a muchos pacientes y a nuestro negocio", dijo Scott Kelly, vicepresidente de la editorial. Los problemas de Kelly se originan directamente en el dominio que tiene Amazon del negocio de los libros. La empresa vende m√°s de la mitad de los libros en Estados Unidos, incluidos los vol√ļmenes impresos nuevos y usados, as√≠ como los formatos digitales y en audio. Amazon tambi√©n es una plataforma para otros vendedores, una editorial, una imprenta, un sitio para libros autopublicados, un centro de rese√Īas, un proveedor de libros de texto y un distribuidor que ahora dirige su propia cadena de tiendas f√≠sicas. No obstante, Amazon adopta un enfoque laxo respecto de lo que se vende en su librer√≠a, pues nunca revisa la autenticidad, mucho menos la calidad, de lo que vende. No supervisa organizadamente a los raudales de vendedores que han llegado a su sitio. Eso ha dado como resultado una suerte de anarqu√≠a. Las editoriales, quienes escriben y grupos como el Sindicato de Autores dijeron que ha aumentado la pirater√≠a de libros en Amazon. La empresa ha sido reactiva en vez de proactiva al lidiar con el asunto, dijeron, pues a menudo toma medidas √ļnicamente cuando un comprador se queja. Muchas veces, agregaron, no hay ning√ļn medio para apelar. El alcance de la pirater√≠a en todo Amazon va m√°s all√° de los libros. El comercio electr√≥nico ha llevado los productos de imitaci√≥n que antes se encontraban en los mercados de pulgas al canal de ventas comercial, y Amazon es por mucho el gigante de este sector. Sin embargo, los libros ofrecen una muestra de la complejidad del problema. "Ser un monopolio tecnol√≥gico implica que no tienes que preocuparte de la calidad", dijo Bill Pollock, un editor de San Francisco que ha lidiado con versiones falsas de los libros de inform√°tica de su firma en Amazon. Una vocera de Amazon neg√≥ que la pirater√≠a de libros fuera un problema: "Este informe cita un pu√Īado de quejas, pero incluso unas cuantas ya son demasiadas y seguiremos trabajando para que no haya ninguna". La compa√Ī√≠a se√Īal√≥ que prohib√≠a estrictamente los productos de imitaci√≥n y el a√Īo pasado rechaz√≥ las cuentas de m√°s de un mill√≥n de supuestos "malos agentes". Qu√© pasa despu√©s de que un gigante tecnol√≥gico domina una industria es una pregunta cada vez m√°s importante a medida que quienes legislan y regulan comienzan a observar m√°s a las empresas tecnol√≥gicas y se preguntan cu√°ndo el dominio se convierte en un monopolio. Este mes, en la C√°mara de Representantes estadounidense se dijo que estaban analizando el posible comportamiento anticompetitivo del gigante tecnol√≥gico. Adem√°s, la Comisi√≥n Federal del Comercio est√° examinando espec√≠ficamente a Amazon. En la librer√≠a de Amazon, la insubordinaci√≥n se ha vuelto generalizada gracias a la tecnolog√≠a de impresi√≥n por encargo. Los vendedores que parecen no tener existencia verificable afuera de Amazon ofrecen libros de 10 d√≥lares en 100 o incluso 1000 d√≥lares en el sitio, lo cual ha incitado sospechas de algoritmos fuera de control o incluso lavado de dinero. "Es inaceptable y estoy furioso", tuite√≥ el escritor Andrew Sean Greer despu√©s de que la gente se quej√≥ a mediados del a√Īo pasado de que las imitaciones de su novela, Less, ganadora del Premio Pulitzer, se estaban vendiendo como si fueran aut√©nticas. En el sitio hab√≠a una edici√≥n pirata de las aclamadas memorias Falling Through the Earth, de Danielle Trussoni, cuya portada ten√≠a su nombre mal escrito. Lauren Groff tuite√≥ que en Amazon hab√≠a una "versi√≥n ilegal de bolsillo" de Florida", su libro nominado al Premio Nacional del Libro. Los libros t√©cnicos, que suelen ser m√°s costosos que los de ficci√≥n, son v√≠ctimas frecuentes. No Starch Press ha tratado de acabar durante tres a√Īos con las ediciones falsas de sus manuales de computadora. Pollock, fundador de No Starch, dijo que Amazon ten√≠a el mismo enfoque relajado respecto de los malos agentes en su plataforma que el de Facebook y YouTube. "Amazon es el salvaje Oeste", coment√≥. No se trata de que Amazon sea negligente. Es el modelo de negocios de la empresa. Amazon, que no especifica cu√°les son los ingresos o ganancias de la venta o la edici√≥n de libros, asume que todos en su plataforma act√ļan de buena fe hasta que se demuestre lo contrario. "Es tu responsabilidad asegurarte de que tu contenido no infrinja las leyes o los derechos de autor, de marca, de privacidad, de publicidad u otros", les advierte a sus posibles editores y vendedores. En Antimicrobial Therapy, la primera advertencia de que algo estaba mal con la gu√≠a Sanford lleg√≥ con las rese√Īas de Amazon. "Varias p√°ginas est√°n manchadas y no se pueden leer", dijo un comprador en 2017, y public√≥ fotograf√≠as como prueba. "Parece que el libro fue fotocopiado", mencion√≥ otro. "Los caracteres est√°n manchados", escribi√≥ un tercero. La empresa, cuyos libros se vend√≠an a Amazon a trav√©s de distribuidores, hizo compras de prueba. Obtuvo algunas copias de Amazon y otras de sus vendedores externos, entre ellos UsedText4u, Robinhood Book Foundation y 24√ó7 Book. De los 34 libros que compr√≥ Kelly, por lo menos 30 eran piratas. Ninguno de los vendedores de libros respondieron a las solicitudes para hacer comentarios. Kelly pas√≥ horas escribiendo respuestas a los clientes que se quejaron de sus copias, pero no se dio cuenta de que hab√≠an comprado versiones falsas. Trat√≥ de rastrear la fuente de las imitaciones e intent√≥ comunicarse con Amazon. Al final le escribi√≥ a Jeff Bezos, fundador de la empresa, y le dijo: "De manera consciente y deliberada, Amazon est√° enviando versiones pirata en la mayor parte de los pedidos de nuestra obra, las cuales quiz√° contengan errores que provoquen lesiones o incluso la muerte de los pacientes". Dos semanas m√°s tarde, Kelly obtuvo una respuesta de "Raj", miembro del "equipo de desempe√Īo de vendedores de Amazon". Raj dijo que se le hab√≠a prohibido a un vendedor externo no identificado vender el libro, pero que ahora este quiz√° apele directamente a AMT, y que, si la empresa quer√≠a dar marcha atr√°s a todo el proceso, a continuaci√≥n, le dec√≠an c√≥mo hacerlo. El Sindicato de Autores dijo que tambi√©n estaba observando "un aumento masivo" de pirater√≠a de libros. "Los autores nos dicen: 'S√© que tuve m√°s ventas, pero no las veo en mis regal√≠as'", dijo Mary Rasenberger, directora ejecutiva del sindicato. "Amazon es propietaria de la plataforma de revendedores, y creemos que ah√≠ es donde se est√°n vendiendo esos libros". Un sue√Īo se convierte en algo m√°s Amazon hizo realidad el sue√Īo de Jamie Lendino de convertirse en autor. Lendino, de 45 a√Īos, amante de las computadoras a quien le encanta el pasado digital, escribi√≥ un libro llamado Breakout: How Atari 8-Bit Computers Defined a Generation, acerca de las m√°quinas Atari de la d√©cada de los ochenta que anunciaron una nueva era de los videojuegos. Autopublic√≥ la obra hace dos a√Īos a trav√©s de Amazon, que no le cobr√≥ nada de anticipo, sino que tom√≥ una comisi√≥n de las 1223 copias de bolsillo que compraron los fan√°ticos devotos de Atari. Despu√©s Amazon volvi√≥ realidad el sue√Īo de alguien de convertirse en Jamie Lendino. Un tipo supuestamente llamado Steve S. Thomas tom√≥ el libro de Lendino hace un a√Īo y lo rehizo como si fuera suyo. Thomas se deshizo del t√≠tulo Breakout y convirti√≥ el subt√≠tulo -How Atari 8-Bit Computers Defined a Generation- en el t√≠tulo; le puso una nueva portada y sustituy√≥ el nombre de Lendino con el suyo, aunque conserv√≥ todos los detalles biogr√°ficos de Lendino sobre su labor como editor de ExtremeTech.com y escritor para PC Magazine y Popular Science. Era la entrada m√°s reciente en la impresionante bibliograf√≠a de Thomas. Tambi√©n puso su nombre en libros acad√©micos y costosos como Preharvest and Postharvest Food Safety y Real-World Electronic Voting: Design, Analysis and Deployment, ninguno de los cuales hab√≠a escrito. El plagio que Thomas llev√≥ a cabo con el libro de Lendino le puso un alto a sus fechor√≠as. Kevin Savetz, otro amante de Atari, vio el t√≠tulo Breakout: How Atari 8-Bit Computers Defined a Generation. Lo orden√≥, aunque "el t√≠tulo me parec√≠a un poco conocido", se√Īal√≥. Cuando Savetz recibi√≥ el libro, se dio cuenta de que era m√°s que conocido y le envi√≥ un mensaje a Lendino en Twitter, quien se sorprendi√≥ de que alguien le estuviera robando. "Si vas a piratear un libro, quiz√° elegir√≠as algo de Dan Brown o Neil Gaiman", coment√≥ Lendino. "No escoges a un tipo experto en tecnolog√≠a que escribe sobre una computadora de hace cuarenta a√Īos". Las cosas se volvieron m√°s extra√Īas. Allison Tartalia, esposa de Lendino, estaba explorando en Amazon mientras todo esto ocurr√≠a cuando vio que una biograf√≠a de 152 p√°ginas de su esposo se hab√≠a publicado recientemente. "Le dije: '¬ŅCari√Īo? Alguien al parecer sabe algo sobre ti que yo desconozco'", coment√≥ Tartalia. Orden√≥ una copia de la biograf√≠a, que hab√≠a sido creada por dos emprendedores que usaron un programa rudimentario de inteligencia artificial para extraer contenido del internet. Hasta ahora, parecen haber producido tres mil, entre ellas t√≠tulos como Dick Hardt, Identity Guy at Amazon Web Services. Se venden a un precio de 15 d√≥lares, aunque las ventas parecen ser poco comunes y los clientes satisfechos lo son aun menos. Despu√©s de que Lendino se quej√≥ con Amazon sobre el libro pirata, el vendedor elimin√≥ la obra de Thomas de su tienda. Amazon rechaz√≥ hacer comentarios. Recompensas al dominio de Amazon La gu√≠a antimicrobiana de Sanford se basa en la obra de Jay Sanford, director de enfermedades infecciosas del Centro M√©dico Southwestern de la Universidad de Texas en Dallas en la d√©cada de los sesenta y m√°s tarde presidente de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos. Ahora hay una versi√≥n digital, pero muchos m√©dicos prefieren el formato impreso ya conocido. Actualmente, Antimicrobial Therapy es dirigida por Jeb Sanford, el hijo de Jay; su esposa, Dianne, y Kelly, hijo de Dianne e hijastro de Jeb. Es una empresa peque√Īa con tan solo trece empleados que operan un edificio grande parecido a un granero en Sperryville, al borde de la cordillera Azul. La empresa se rehus√≥ a revelar sus ingresos anuales, pero la gu√≠a Sanford es su producto principal. Las ventas del libro han ca√≠do durante los √ļltimos a√Īos, con un punto cr√≠tico descendente en 2018. En retrospectiva, esa probablemente era una pista en torno a la abundancia creciente de libros pirata. "Calculo que aproximadamente del 15 al 25 por ciento de nuestras ventas nos fueron arrebatadas debido a la pirater√≠a", dijo Kelly. "Estamos hablando de miles de libros". Despu√©s de que se imprime la gu√≠a, todas las copias van a Sperryville. Despu√©s se env√≠an a los mayoristas, los minoristas y los compradores individuales. Los mayoristas le venden el libro a Amazon. Los vendedores externos en Amazon adquieren sus existencias de varias maneras. Una vendedora de una copia pirata le dijo a Kelly que hab√≠a comprado el libro en Amazon en una de sus liquidaciones regulares de libros da√Īados o devueltos. Antimicrobial Therapy present√≥ quejas a Amazon sobre la pirater√≠a a finales del a√Īo pasado. El vendedor de libros termin√≥ por eliminar a muchos de los revendedores, algunos de los cuales despu√©s recurrieron a Antimicrobial Therapy y se quejaron de que eran inocentes. Amazon rechaz√≥ hacer comentarios sobre la editorial. El atolladero de comunicaciones entre Amazon y Antimicrobial Therapy se complic√≥ debido al hecho de que no ten√≠an una relaci√≥n directa. As√≠ que en diciembre, AMT abri√≥ un sitio de proveedor en Amazon, con el cual el vendedor de libros recibe una comisi√≥n de alrededor del 20 por ciento por cada copia vendida. Con este arreglo, Amazon le dice a Antimicrobial Therapy d√≥nde vive el cliente y la editorial le env√≠a el libro desde Sperryville. Mientras AMT se preparaba esta primavera para el lanzamiento de la guía 2019, propuso una integración más profunda con Amazon. "Para eliminar la posibilidad de que Amazon facilite la venta de libros pirata, nos gustaría ofrecerle a Amazon la oportunidad de servir como mayorista de nuestros títulos, por lo que eliminaríamos a los intermediarios", le escribió Kelly a la empresa. Básicamente, estaba recompensando a Amazon al ceder ante su dominio. "Preferiríamos no estar en Amazon", dijo Kelly. "Pero sentimos que no había otra opción".