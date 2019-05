Fotografia: Getty Images Agrandar la foto + Twittear China no planea tomar represalias contra Apple por el veto a Huawei del presidente de EE.UU., Donald Trump. Eso, seg√ļn el fundador del gigante tecnol√≥gico chino, Ren Zhengfei. En una entrevista a la agencia Bloomberg, Ren asegur√≥ que √©l ser√≠a el primero en oponerse a una reacci√≥n de Pek√≠n contra Apple. Aunque en China, ya comenz√≥ a detectarse una especie de boicot ciudadano a productos de Apple como respuesta al conflicto EE.UU.-Huawei, que no ha hecho m√°s que escalar en las √ļltimas semanas. Pese a ello, el gobierno del pa√≠s asi√°tico no ha mostrado ning√ļn indicio de que vaya a tomar medidas contra la famosa empresa de la manzana. Los expertos consultados por BBC Mundo tambi√©n ven lejana esa posibilidad, si bien no descartan que Apple sufra las consecuencias de un boicot de los consumidores alentado por la prensa estatal. "Es mi maestro" En la entrevista a Bloomberg TV, Ren se mostr√≥ calmado y remarc√≥ la importancia que ha tenido Apple, uno de sus competidores, en el sector tecnol√≥gico. "Apple es el l√≠der en el mundo. Si no existiera Apple, no habr√≠a celulares con internet. Si Apple no nos hubiera ayudado a ver el mundo, no podr√≠amos ver su belleza", manifest√≥. La empresa de Cupertino, fundada por Steve Jobs, marc√≥ el camino de Huawei, que actualmente es la tecnol√≥gica m√°s grande de China y el segundo mayor vendedor de smartphones del mundo. "Apple es mi maestro (...). Como estudiante, ¬Ņpor qu√© deber√≠a oponerme a √©l? Nunca lo har√≠a", asegur√≥. Pese al tono conciliador respecto a Apple, al que super√≥ en ventas en China, el fundador de Huawei se mostr√≥ mucho m√°s cr√≠tico con Washington. Cambio de estrategia El gobierno de Trump prohibi√≥ a sus empresas hacer negocios con Huawei por motivos de "seguridad nacional" por sus supuestos v√≠nculos con el gobierno chino. Diversas firmas punteras anunciaron la ruptura de los lazos con el gigante chino, entre ellas, Google o Qualcomm. Ren reconoci√≥ que las medidas de Washington pueden lastrar su ventaja en el sector, pero insisti√≥ en que la firma sobrevivir√°. "Si algunas compa√Ī√≠as no quieren trabajar con nosotros, es como un agujero en un avi√≥n. Estamos trabajando en arreglar ese agujero, pero el avi√≥n sigue siendo capaz de volar", asegur√≥ Ren. En concreto, el exitoso empresario mencion√≥ un posible cambio de estrategia en cuanto a los chips que utiliza la compa√Ī√≠a: la mitad de ellos proceden de firmas estadounidenses, pero la otra mitad es producida por la propia empresa. "Si Estados Unidos impone mayores restricciones, reduciremos la compra de chips estadounidenses y utilizaremos m√°s nuestros", coment√≥. Para el exitoso empresario, que trabaj√≥ en el pasado como ingeniero en el Ej√©rcito chino, "Estados Unidos no es la polic√≠a internacional". "No pueden gestionar el mundo entero. El resto del mundo decidir√° si debe trabajar con nosotros, de acuerdo con sus propios intereses comerciales y su posici√≥n". Ren tambi√©n respondi√≥ a las cr√≠ticas contra la firma, a la que acusan de conseguir ventaja en el sector gracias al robo de propiedad intelectual y ayuda del gobierno chino. "Estados Unidos no ha desarrollado esa tecnolog√≠a, as√≠ que ¬Ņde d√≥nde la iba a robar?", contest√≥ el fundador en referencia al 5G, un campo en el que Huawei est√° a√Īos por delante del resto de tecnol√≥gicas, seg√ļn los expertos. "Llevamos la delantera (...) si no lo hici√©ramos, Trump no har√≠a tantos esfuerzos por atacarnos. Nos ataca porque estamos m√°s avanzados que ellos". ¬† Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario