Fue creada en noviembre del año pasado, y en cinco meses suma más de 10 mil artículos con información acerca de la flora, fauna y la biografía de destacados personajes del Chaco Sudamericano. Esta iniciativa creada por un yacuibeño, recibe la colaboración de personas de diferentes países. "El Chaco es muy diverso y no existía un lugar que reúna la información sobre esta región", señaló Franz 'Coco' Sandoval, creador de la Chacopedia. "Nuestro objetivo es reunir en este sitio web información que se encuentra muy dispersa", agregó. Sandoval destaca que esta iniciativa ha generado repercusión en países vecinos dónde ha sido invitado para explicar su experiencia y sus expectativas. Además, destaca que existen colaboradores como Cesar Pizarro de Bolivia y otras personas desde Paraguay que suben a esta enciclopedia material inédito. "Es una iniciativa que no tiene fines de lucro. Recibimos la colaboración muy importante de personas que suben sus fotografías y las comparte en este sitio, para que todos puedan apreciar la riqueza de nuestra región", destaca Sandoval. La creación de este sitió demandó una inversión cercana a los 2 mil dólares, que cubrió el costo del dominio, el hosting y la adecuación del formato Wikimedia para ajustarlo algunos parámetros que permitan la creación de La Chacopedia. Actualmente cuenta con la colaboración de Josué Camacho, programador de sistemas quien brinda el soporte necesario para que La Chacopedia se mantenga en línea las 24 horas del día.