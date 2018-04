Fotografia: AFP Agrandar la foto + Twittear Donald Trump, el presidente de la mayor potencia mundial, arremetió una vez más contra la minorista por internet más grande del planeta, Amazon. En un mensaje por su cuenta de Twitter, el mandatario estadounidense sostuvo este lunes que es cosa de "tontos" decir que el Servicio Postal de su país gana dinero con el acuerdo que tiene con Amazon. "PIERDEN UNA FORTUNA, y eso será cambiado. Además, nuestros minoristas que pagan totalmente sus impuestos están cerrando tiendas en todo el país... ¡no en igualdad de condiciones!", afirmó. Esta es la tercera vez que Trump critica duramente al gigante del comercio electrónico desde el jueves. La semana pasada afirmó que Amazon paga "poco o ningún impuesto" a los gobiernos estatales o locales, y que el correo nacional pierde US$1,50 con cada entrega que realiza como "repartidor" de Amazon. "Esta estafa al Servicio Postal debe parar. ¡Amazon tiene que pagar costos reales (e impuestos) ahora!", tuiteó el presidente el sábado. Algunos se preguntan qué más puede hacer Trump al respecto. Pero sus mensajes parecieron afectar desde la semana pasada el precio de las acciones de Amazon, que cayó 5,2% en Wall Street este lunes, un día negativo también para otros gigantes de la tecnología. Y hay quienes descartan que la intención del presidente sea exactamente mejorar los ingresos fiscales. "No hay ninguna razón para señalar a Amazon como un tramposo en impuestos, esta es una vendetta política desconectada de cualquier hecho real", le dice a BBC Mundo Edward Kleinbard, profesor de derecho en la Universidad de Southern California y exjefe de gabinete del comité conjunto de impuestos del Congreso de EE.UU. "Por poder" Los ataques de Trump a Amazon están lejos de ser novedad: se remontan a cuando era candidato presidencial republicano y el diario The Washington Post lo criticaba en sus editoriales. En aquel entonces, el Post ya era propiedad de Jeff Bezos, que también es fundador y jefe ejecutivo de Amazon. Aunque las operaciones del periódico son independientes de Amazon, Trump ha mezclado a ambos en sus críticas desde 2015 y al año siguiente declaró que Bezos estaba preocupado por él porque pensaba que lo perseguiría por las reglas antimonopolio. "Está usando el Washington Post por poder, para que los políticos en Washington no graven a Amazon como debería ser gravado", dijo a la cadena Fox News. En aquel entonces, el editor del diario, Marty Baron, rechazó las acusaciones: "Puedo decir categóricamente que no he recibido instrucciones de Jeff Bezos sobre nuestra cobertura de la campaña presidencial; o, para el caso, cualquier otro tema", afirmó. Pero Trump ha seguido con sus críticas mientras ocupa el cargo presidencial y el sábado tuiteó que Amazon utiliza al "Falso Washington Post" como cabildero. Ambas empresas han evitado responder a la nueva arremetida del presidente hasta la noche del lunes. Números y cálculos Aunque Trump ha dicho que sería de "tontos" afirmar que el correo gana dinero con Amazon, eso es precisamente lo que han reportado los reguladores de este servicio público. El correo de EE.UU. es deficitario debido a sus costos de seguridad social y la baja en el envío de cartas de primera clase, pero el comercio electrónico fue clave para que incrementara sus ingresos por entrega de paquetes. No obstante, un estudio realizado por Citigroup concluyó el año pasado que los precios que cobra por la entrega de paquetes estaban por debajo de los de mercado. Amazon no solo utiliza el Servicio Postal para sus entregas, sino que también recurre a empresas privadas como FedEx y UPS. En materia fiscal, Amazon recauda impuestos en 45 estados que lo exigen, aunque los vendedores que usan su infraestructura como terceros a veces no lo hacen. La polémica planteada por Trump surge justo cuando la Corte Suprema se apresta a considerar si habilita a los estados a gravar todas las ventas en internet, revirtiendo las exenciones que reciben los minoristas sin presencia física en ese lugar. "Amazon paga impuesto en todo el país respecto a sus ventas, según donde se encuentre el cliente. Los comerciantes de Amazon lo hacen o no, en función de cómo vean la ley federal. Esa ley está completamente desactualizada, lo cual es culpa del Congreso", señala el experto Kleinbard. Y sostiene que la crítica de Trump "es puramente política". Paul Rafelson, un abogado de impuestos y profesor de derecho en la Universidad Pace de Nueva York, le dice a BBC Mundo que coincide en que "ha habido una ventaja competitiva de la que Amazon se benefició". "Lo que me preocupa", agrega, "es si verdaderamente entienden que la razón por la cual Amazon se ha beneficiado tiene más que ver con los gobiernos estatales y locales que se lo permiten". Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario