¿Cuánto tiempo podría durar un celular si no existiera la obsolescencia programada?

Fotografia: Getty Images Agrandar la foto + Twittear ¬ŅCu√°ntas veces has cambiado de celular? La mayor√≠a de los compradores apenas espera dos a√Īos para deshacerse de su "viejo" smartphone. Pero, ¬Ņqu√© ocurrir√≠a si las empresas no acortaran a prop√≥sito la vida de estos aparatos? Es f√°cil encontrar una excusa para cambiar de tel√©fono m√≥vil: qued√≥ desactualizado, no rinde igual, no tiene 4G (o 5G, o 6G o lo que venga despu√©s), la bater√≠a no funciona bien, se estrope√≥ la c√°mara de fotos.... o, simplemente, pas√≥ de moda. Seg√ļn datos globales del sitio de informaci√≥n financiera MarketWatch, el consumidor promedio renueva su celular cada 15 meses. Y la vida media de un tel√©fono m√≥vil en la actualidad no dura mucho m√°s: entre 18 y 24 meses. "Nos ense√Īan a consumir, a conjugar el verbo 'tener' en lugar del verbo 'dar'", le cuenta a BBC Mundo Benito Muros, presidente de la fundaci√≥n FENISS (Energ√≠a e Innovaci√≥n Sostenible sin Obsolescencia Programada), quien lleva 19 a√Īos investigando esta cuesti√≥n. Muros dice que la falta concientizaci√≥n sumada a la pr√°ctica de las empresas de acortar intencionalmente la vida de sus productos -la llamada "obsolescencia programada" o "planificada"- plantea un "grav√≠simo problema" a nivel medioambiental y tambi√©n social". El especialista dice que se generan toneladas de basura electr√≥nica y "se fomenta la desigualdad en el mundo al permitir que se acumule la riqueza en manos de bancos y grandes corporaciones". ¬ŅQu√© es la obsolescencia programada? Es la planificaci√≥n o programaci√≥n del fin de la vida √ļtil de un producto o servicio.

Tras un per√≠odo de tiempo calculado de antemano por el fabricante, √©ste se torna obsoleto, no funcional, in√ļtil o inservible.

Seg√ļn la ONU, generamos unos 50 millones de toneladas de residuos electr√≥nicos al a√Īo.

Esos residuos suelen acabar en grandes vertederos ubicados en pa√≠ses en v√≠as de desarrollo en Asia y √Āfrica. Fuentes: Fundaci√≥n Equidad (Argentina) / Acciona (Espa√Īa) "De 10 a 12 a√Īos" De acuerdo con Muros, un celular sin obsolescencia programada "deber√≠a durar de 10 a 12 a√Īos" en lo que respecta a la parte mec√°nica y electr√≥nica". "Respecto al software, su vida √ļtil deber√≠a ser de entre seis y ocho a√Īos, si se dise√Īara para que incorporara ciertos avances en materia de tecnol√≥gica que no lo dejen desactualizado", le cont√≥ el especialista a BBC Mundo. Fabian H√ľhne, vocero de Fairphone, una compa√Ī√≠a holandesa que desarroll√≥ en 2013 "el primer tel√©fono √©tico del mundo" -fabricado con dispositivos responsables con los recursos y personas implicadas en el proceso- le cont√≥ a BBC Mundo que este asunto es importante porque "acortar la vida √ļtil (de los celulares) contribuye a incrementar la cantidad de basura electr√≥nica, que a menudo termina en el hemisferio sur". H√ľhne dice que la fabricaci√≥n acelerada de los celulares "genera emisiones de CO2 y hace que se desperdicien minerales preciosos, que se desechan cada vez que un tel√©fono no se recicla". La apuesta de Fairphone, que desarroll√≥ en 2015 "el primer celular desmontable", dise√Īado para que fuera f√°cil de abrir, reparar y actualizar, es "aumentar la vida √ļtil de cada smartphone hasta tres o cinco a√Īos", explica. Pero H√ľhne a√Īade que la vida √ļtil de los celulares tambi√©n "depende mucho de c√≥mo la gente los use". Obsolescencia "prematura" Muros est√° de acuerdo: "No se trata de dejar de comprar lo que necesitas, sino de exigir que los productos sean reparables y actualizables, que siempre le puedas incorporar la ultima tecnolog√≠a para que no haya que adquirir todo el aparato entero", reclama. "El reto es concienciar a la gente en el grav√≠simo problema que representa la obsolescencia programada. Es necesario un cambio de modelo no basado en crecimiento permanente, sino en la sostenibilidad". Pero tambi√©n dice que a muchas empresas no les interesa ese cambio y que hay lobbies en Europa que "est√°n a punto de implementar una normativa para que se hable de obsolescencia prematura, y no programada". "La obsolescencia programada tiene una connotaci√≥n penal, mientras que la prematura podr√≠a implicar que los productos se rompen de forma espont√°nea porque los materiales no aguantan m√°s o se estropean. Eso nos har√≠a estar dentro de la propia falsedad del sistema", declara. ¬ŅQu√© dicen los fabricantes? "Todos los fabricantes acortan a prop√≥sito, en mayor o menor medida, la vida √ļtil de sus productos", asegura Muros. "El problema de los ciudadanos de a pie es la falta de informaci√≥n. No hay muchos medios que hablen sobre el tema. Se piensa que entra dentro de lo normal que las cosas duren tan poco", a√Īade el barcelon√©s. Apple protagoniz√≥ titulares recientemente al reconocer por primera vez que ralentiza sus tel√©fonos de manera intencional, argumentando que lo hace por el "envejecimiento" de las bater√≠as de litio. "Nuestro objetivo es proporcionar la mejor experiencia a nuestros clientes", dijo la empresa en diciembre del a√Īo pasado. Tanto Apple como Samsung, la compa√Ī√≠a que m√°s celulares vende en el mundo, recibieron el 24 de octubre multas por parte de la Autoridad Garante de la Competencia y del Mercado (AGCM) de Italia por deteriorar los celulares a prop√≥sito. La AGCM dijo que Samsung oblig√≥ a sus clientes a instalar un software que reduce el rendimiento del Galaxy Note 4, algo que la compa√Ī√≠a niega. La empresa dice que apelar√° al decisi√≥n del organismo. ¬† Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario