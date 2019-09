EE UU demanda a Snowden por la publicaciÃ³n de sus memorias

Fotografia: JUSTIN SULLIVAN/AFP Agrandar la foto + Twittear El Gobierno de Estados Unidos ha presentado una demanda contra Edward Snowden, exesp铆a norteamericano y autor en 2013 de una de las mayores filtraciones de secretos de Estado de la historia, por la publicaci贸n de聽la autobiograf铆a,聽Vigilancia permanente, que ha salido a la venta este martes en todo el mundo. El Departamento de Justicia, en un comunicado, alega que Snowden, exempleado de la CIA y exanalista de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), viol贸 "las obligaciones expresas" que firm贸 con el Gobierno estadounidense al publicar el libro "sin haberlo remitido a las dos agencias para una revisi贸n previa". La demanda expresa, adem谩s, que Snowden "viol贸 sus acuerdos de no divulgaci贸n" al ofrecer "charlas sobre asuntos relacionados con la inteligencia".La intenci贸n del Gobierno, seg煤n la nota del Departamento de Justicia, no es "detener o restringir la publicaci贸n o distribuci贸n del libro", sino "resarcirse con todas las ganancias obtenidas" por el autor. Se trata, asegura el comunicado, de asegurarse de que "Edward Snowden no reciba beneficios monetarios por violar la confianza depositada en 茅l". El exesp铆a de 35 a帽os, exiliado en Rusia, ha reaccionado a la demanda desde las redes sociales. "Es dif铆cil pensar en un mayor sello de autenticidad que el hecho de que el Gobierno de EE UU presente una demanda sosteniendo que tu libro es tan veraz que escribirlo era literalmente contrario a la ley", ha dicho en un hilo de tuits. Snowden est谩 acusado en Estados Unidos de espionaje, despu茅s de filtrar hace seis a帽os los detalles del聽programa de vigilancia masiva a escala mundial por parte de la CIA y la NSA. La demanda civil anunciada este martes, que tambi茅n cita como acusadas a compa帽铆as editoras del libro, no tiene que ver, judicialmente, con el proceso por los delitos federales de que se le acusa. El libro de memorias es un relato de los a帽os de trabajo en la inteligencia estadounidense de Snowden, convertido hoy en uno de los fugitivos de la justicia m谩s famosos del mundo. Seg煤n la promoci贸n de Planeta de Libros, editorial que publica el t铆tulo en Espa帽a, el autor "desgrana por primera vez por qu茅 lo hizo, c贸mo ayud贸 a construir un sistema de vigilancia masivo y la crisis de conciencia que le llev贸 a destaparlo todo y poner en jaque al sistema". Se trata, seg煤n la editorial, de un libro que "alerta sobre la deriva autoritaria de los Estados, que denuncia la colaboraci贸n entre el espionaje y las grandes multinacionales de la era digital y que destapa c贸mo nos vigilan y de qu茅 manera se comercia con nuestra informaci贸n personal". 聽 Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario