El FBI y Europol desmantelan el mayor mercado negro en Internet

Estados Unidos, en una operación policial conjunta coordinada con Europol, anuncia el desmantelamiento de AlphaBay, considerada como la mayor plataforma dedicada a la venta de sustancias ilícitas, armas y datos personales. También se cerró Hansa Market, otro portal que opera en el mercado negro. Las autoridades policiales anticipan que está acción permitirá iniciar centenares de investigaciones penales. AlphaBay es un mercado en el que se ofrecen más de 250.000 sustancias químicas tóxicas, como el potente opiáceo sintético Fentanilo y heroína. De acuerdo con la información facilitada por el Departamento de Justicia, la plataforma cuenta con 40.000 vendedores que se presentan de manera anónima y más de 200.000 usuarios en todo el mundo. Silk Road, que fue desmantelada hace tres años, ofrecía 14.000 productos ilícitos. El portal dejó de funcionar a comienzos de este mes de julio. Era la primera indicación de que podría haber sido objeto de una operación policial a gran escala. La investigación estuvo liderada por el FBI, la agencia antidroga de EE UU (DEA) y por la policía nacional de Holanda, en coordinación con Europol. También participaron operativos de Reino Unido, Francia y otros países europeos. El fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, relacionó la actividad ilícita en este mercado negro con las muertes por el abuso opiáceos. "Sabemos que muchos estadounidenses que mataron las drogas compraron en AlphaBay", afirmó en rueda de prensa. Y advirtió que los criminales que usan este tipo de plataformas para lucrase no podrán evadir la justicia, "os encontraremos". El portal opera desde hace dos años. Además de drogas se podían encontrar más de 100.000 artículos o servicios como programas informáticos maliciosos, herramientas para el acceso a datos informáticos privados, documentación falta y productos de contrabando. Alexandre Cazes, un canadiense residente en Tailandia, está considera como el fundador de la red, fue arrestado el 5 de julio. Cazes se suicidó una semana después mientras estaba en custodia. La fiscalía del distrito este de California había ordenado su arresto bajo varios cargos de conspiración para la distribución de narcóticos y delitos criminales como el robo de identidad, fraude y blanqueo de dinero. EE UU, en coordinación con otras autoridades internacionales, procedió en el momento de su arresto a congelar sus activos financieros. Moneda virtual El Departamento de Justicia explica que Caze tenía propiedades en Tailandia, Chipre, Lichtenstein y en las islas de Antigua y Barbuda, como vehículos de lujo, mansiones y hasta su propio hotel. Además poseía millones de dólares en monedas virtuales, la divisa que se utiliza para pagar los intercambios en este tipo de plataformas ilícitas. "No os podréis esconder en la oscuridad de la red", concluyó Sessions. Andrew McCabe, director en funciones del FBI, asegura que se trata la mayor acción policial y judicial hasta la fecha contra este tipo de actividad criminal transnacional. Este tipo de plataformas en Internet, añadió, "representan un serio riesgo para la seguridad nacional y económica". Por sus ramificaciones globales, destacó la coordinación con otras autoridades internacionales para poder desmantelarlas. Rob Wainwright, director ejecutivo de Europol, destacó en este sentido que esta "combinación de esfuerzos" permitió ejecutar una de las operaciones más exitosas contra el cibercrimen y manda un claro mensaje a los traficantes, "no estáis seguros en la oscuridad". También indicó que esta operación permitirá realizar nuevas investigaciones como la que llevó a cerrar también el portal Hansa Market.