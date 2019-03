El nuevo campo de batalla: cibermercenarios que espían para cualquier gobierno

Agrandar la foto + Twittear El hombre encargado de la implacable campa√Īa saudita para reprimir disidentes buscaba m√©todos para espiar a la gente que consideraba como una amenaza para el reino. Y sab√≠a a qui√©n acudir: una empresa israel√≠ que ofrece tecnolog√≠a desarrollada por exfuncionarios de las agencias de inteligencia. Era finales de 2017 y Saudi Al Qahtani -en ese entonces asesor cercano del pr√≠ncipe heredero de Arabia Saudita- estaba persiguiendo a disidentes sauditas de todo el mundo como parte de unos grandes operativos de vigilancia, con los que despu√©s fue asesinado el periodista Jamal Khashoggi. En mensajes que intercambi√≥ con empleados de la compa√Ī√≠a NSO Group, Al Qahtani habl√≥ de sus grandes planes para usar las herramientas de vigilancia en todo Medio Oriente y Europa, en pa√≠ses como Turqu√≠a, Catar, Francia e Inglaterra. La dependencia del gobierno saudita en una firma con sede en Israel, su adversario pol√≠tico desde hace d√©cadas, es muestra de una nueva manera de librar conflictos: de manera digital, con pocas reglas y en un mercado de ciberesp√≠as por comisi√≥n valuado en 12.000 millones de d√≥lares. Hoy en d√≠a hasta los pa√≠ses m√°s peque√Īos pueden comprar servicios de espionaje digital, lo que les permite realizar operaciones sofisticadas de escuchas v√≠a electr√≥nica o influenciar campa√Īas pol√≠ticas, algo que en el pasado solo pod√≠an hacer los aparatos estatales de Estados Unidos y Rusia. Las corporaciones que quieren escudri√Īar los secretos de sus competidores o un individuo pudiente que tenga alguna rivalidad tambi√©n pueden realizar estas operaciones de inteligencia si pagan el precio, como si pudieran tomar de un anaquel digital herramientas de la Mossad o la Agencia de Seguridad Nacional (NSA). NSO Group y uno de sus competidores, la empresa emirat√≠ DarkMatter, son ejemplo de la proliferaci√≥n del espionaje privatizado. Una investigaci√≥n que dur√≥ meses por parte de The New York Times, a partir de entrevistas con hackers que trabajan o trabajaron para gobiernos y compa√Ī√≠as privadas, as√≠ como an√°lisis de documentos, revel√≥ las batallas secretas de este combate digital. Las compa√Ī√≠as han permitido que los gobiernos no solo realicen ciberataques contra grupos terroristas o del narcotr√°fico sino que, en varios casos, los han habilitado para que ataquen a activistas y periodistas. Hackers capacitados por agencias de espionaje estadounidenses que ahora trabajan en esas empresas han capturado en su red a empresarios y defensores de derechos humanos. Los cibermercenarios que trabajan para DarkMatter han convertido un monitor para beb√©s en un aparato de espionaje. Adem√°s de DarkMatter y de NSO, est√° Black Cube, empresa privada de exagentes de inteligencia israel√≠es y de la Mossad que fue contratada por Harvey Weinstein para buscar informaci√≥n comprometedora de las mujeres que lo acusaron de acoso y abuso sexual. Tambi√©n existe Psy-Group, empresa israel√≠ especializada en manipulaci√≥n por medio de redes sociales que ha trabajado con empresarios rusos y que ofreci√≥ sus servicios de bots a la campa√Īa de Donald Trump en 2016. Algunos creen que se acerca un futuro ca√≥tico y peligroso debido a la¬†veloz expansi√≥n de este campo de batalla de alta tecnolog√≠a. "Hasta el pa√≠s m√°s peque√Īo con un presupuesto ajustado puede tener capacidad ofensiva" y realizar ataques en l√≠nea contra sus adversarios, dijo Robert Johnston, fundador de la compa√Ī√≠a de ciberseguridad Adlumin. Aprovechar vac√≠os en la seguridad Antes de que NSO ayudara al gobierno saudita a vigilar a sus adversarios fuera del reino, antes de que ayudara al gobierno mexicano en su intento por cazar a narcotraficantes y antes de que recaudara millones de d√≥lares en trabajos para decenas de pa√≠ses en seis continentes, la empresa estaba formada por dos amigos ubicados en el norte israel√≠. Shalev Hulio y Omri Lavie empezaron la compa√Ī√≠a en 2008 con tecnolog√≠a desarrollada por graduados de la Unidad 8200 de los Cuerpos de Inteligencia de Israel -el equivalente de la NSA para esa naci√≥n-. Esa tecnolog√≠a permit√≠a a las empresas de telefon√≠a celular conseguir acceso de manera remota a los aparatos de sus clientes para fines de mantenimiento. Los servicios de espionaje de Occidente se enteraron de las capacidades del programa y vieron una oportunidad. En ese entonces los funcionarios estadounidenses y europeos advert√≠an que Apple, Facebook, Google y otros gigantes tecnol√≥gicos estaban desarrollando tecnolog√≠as con las que criminales y terroristas podr√≠an comunicarse en canales encriptados que las agencias estatales no iban a poder descifrar. Hulio y Lavie les ofrec√≠an una manera de sortear ese problema al hackear el punto final de esas comunicaciones cifradas, el aparato en s√≠, a√ļn despu√©s de que los datos fueran encriptados. Para 2011, NSO ten√≠a su primer prototipo, una herramienta de vigilancia celular que la empresa llam√≥ Pegasus. El programa pod√≠a hacer algo que parec√≠a imposible: recopilar enormes cantidades de datos antes inaccesibles desde los tel√©fonos celulares de manera remota y sin dejar rastro. Llamadas, mensajes de texto, correos, contactos, ubicaciones y cualquier informaci√≥n transmitida por aplicaciones como Facebook, WhatsApp y Skype. "En cuanto estas compa√Ī√≠as interfieren tu tel√©fono se adue√Īan de √©l, t√ļ solo lo est√°s portando", explic√≥ Avi Rosen de Kaymera Technologies, empresa de ciberdefensa israel√≠. NSO Group pronto consigui√≥ su primer gran cliente de Pegasus: el gobierno de M√©xico, en medio de su guerra contra el narcotr√°fico. Para 2013, NSO hab√≠a instalado Pegasus en tres agencias mexicanas, de acuerdo con correos obtenidos por el Times. En los correos se estima que la empresa israel√≠ le vendi√≥ a M√©xico 15 millones de d√≥lares en hardware y software, mientras que M√©xico le estaba pagando a la compa√Ī√≠a 77 millones para rastrear todos los movimientos y clics de los blancos. Los productos de NSO fueron importantes en la guerra contra el narcotr√°fico en M√©xico, seg√ļn cuatro personas que conocen de cerca c√≥mo el gobierno de ese pa√≠s utiliz√≥ Pegasus (todas pidieron mantener su anonimato). Los funcionarios mexicanos han indicado que Pegasus fue clave en ayudar a rastrear y capturar a Joaqu√≠n "el Chapo" Guzm√°n Loera, el narcotraficante que fue condenado en febrero pasado a prisi√≥n de por vida tras un juicio en Nueva York. Poco tiempo despu√©s NSO estaba vendiendo sus productos a gobiernos en todos los continentes excepto Ant√°rtida. Las herramientas, especialmente Pegasus, ayudaron a desmantelar celdas terroristas y asistieron en investigaciones sobre secuestro de ni√Īos y crimen organizado, seg√ļn entrevistas a oficiales europeos de inteligencia y miembros de los cuerpos policiales. El espionaje a ciudadanos Pero el primer cliente de NSO Group, el gobierno mexicano, tambi√©n us√≥ las herramientas de hackeo para fines m√°s macabros. El gobierno us√≥ los productos de NSO para monitorear a, por lo menos, una veintena de periodistas, a cr√≠ticos del gobierno, expertos internacionales que investigaban la desaparici√≥n de 43 estudiantes y hasta promotores de un impuesto a las bebidas azucaradas, de acuerdo con reportajes del Times. Los afectados fueron blanco de una serie de mensajes de texto amenazantes que conten√≠an el programa malicioso. Algunos dec√≠an que la pareja del destinatario estaba teniendo un amor√≠o; otros que un familiar acababa de fallecer. En un caso, los funcionarios no pudieron infiltrarse en el tel√©fono de una periodista as√≠ que le mandaron el v√≠nculo malicioso a su hijo de 16 a√Īos. NSO afirma que¬†solo comercializa sus productos para investigaciones criminales y de antiterrorismo, pero ninguno de los mexicanos que fueron blancos son sospechosos en alguna investigaci√≥n penal o de terrorismo. "La tecnolog√≠a de NSO ha ayudado a detener delitos y ataques terroristas mort√≠feros en todo el mundo", indic√≥ la empresa en un comunicado. "No toleramos el mal uso de nuestros productos y con regularidad revisamos e inspeccionamos los contratos para asegurarnos de que no est√©n siendo usados para nada m√°s que la prevenci√≥n o investigaci√≥n de terrorismo y delitos". La compa√Ī√≠a ya estableci√≥ un comit√© de √©tica que determina si puede vender sus programas a los pa√≠ses seg√ļn sus historiales de respeto a los derechos humanos, a partir de medidores como el √ćndice de Capital Humano del Banco Mundial. NSO no vendi√≥ sus productos a Turqu√≠a, por ejemplo, debido a sus antecedentes de derechos humanos, seg√ļn dijeron empleados actuales y previos de la compa√Ī√≠a. Sin embargo, Turqu√≠a est√° mejor posicionado en ese √≠ndice del Banco Mundial que M√©xico o Arabia Saudita. Ambos son clientes de NSO. Un portavoz del Ministerio de Defensa de Israel, que debe autorizar los contratos de NSO con cualquier gobierno extranjero, rechaz√≥ hacer comentarios. Una demanda legal del a√Īo pasado sostiene que Jamal Khashoggi, el columnista del Washington Post que fue estrangulado y desmembrado en el consulado saudita en Estambul, fue espiado meses antes de su muerte por Arabia Saudita con productos de NSO. Hasta en casos de abusos evidentes NSO sigui√≥ renovando los contratos con ciertos gobiernos. En 2013, por ejemplo, NSO firm√≥ su primer acuerdo con los Emiratos √Ārabes Unidos (EAU) y menos de un a√Īo despu√©s se descubri√≥ que el gobierno emirat√≠ hab√≠a instalado software malicioso en el tel√©fono celular del destacado activista de derechos humanos Ahmed Mansoor. Mansoor recibi√≥ una oleada de mensajes de texto sospechosos, por lo que llev√≥ su dispositivo con investigadores de seguridad que notaron que los v√≠nculos incluidos en los mensajes eran cebos digitales, que aprovechaban vac√≠os de seguridad en el software de Apple para apoderarse del tel√©fono. Los investigadores dijeron que era el programa esp√≠a m√°s sofisticado que hab√≠an visto en un dispositivo m√≥vil. Apple lanz√≥ un parche de emergencia para su software. Pero, para ese entonces, Mansoor ya hab√≠a sido despedido de su trabajo, le hab√≠an confiscado su pasaporte y robado su auto, hab√≠an hackeado su correo electr√≥nico, retirado 140.000 d√≥lares de su cuenta bancaria, monitoreaban su ubicaci√≥n y en una semana lo hab√≠an golpeado dos veces. Mansoor actualmente est√° en una celda de aislamiento por una condena de diez a√Īos de prisi√≥n, acusado de afectar la unidad nacional emirat√≠. Leyes que no contemplan la alta tecnolog√≠a La proliferaci√≥n de empresas que intentan replicar el √©xito de NSO y competir en lo que la agencia Moody's estima es un mercado de 12.000 millones de d√≥lares de programas esp√≠a de intercepci√≥n legal ha desatado una competencia feroz por veteranos de las agencias de inteligencia m√°s sofisticadas de Estados Unidos, Israel y Rusia. Las empresas incluso se roban a los reclutas entre s√≠. DarkMatter, la compa√Ī√≠a emirat√≠, se origin√≥ a partir de otra empresa, la estadounidense CyberPoint, que hace a√Īos consigui√≥ contratos de los Emiratos √Ārabes Unidos para reforzar su seguridad contra cibertaques. Muchos de los empleados de CyberPoint hab√≠an trabajado en proyectos clasificados de la NSA y de otras agencias de inteligencia estadounidenses. Pero los emirat√≠es ten√≠an ambiciones m√°s grandes que las previstas en el contrato y presionaban a los trabajadores de CyberPoint a exceder los l√≠mites de la licencia, como descifrar c√≥digos de encriptado y hackear sitios web basados en servidores de Estados Unidos. CyberPoint se rehus√≥ pues eso que habr√≠a violado las leyes estadounidenses. As√≠ que, en 2015, los emirat√≠es fundaron DarkMatter, empresa que no deb√≠a atenerse a las leyes estadounidenses, y atrajeron a media docena de los empleados de Estados Unidos de CyberPoint. Marc Baier, exoficial de una unidad de la NSA que realiza ciberoperaciones ofensivas avanzadas, se volvi√≥ uno de los principales ejecutivos de DarkMatter, que tambi√©n contrat√≥ a varios otros oficiales de la NSA y de la CIA, de acuerdo con un registro de n√≥mina obtenido por el Times. DarkMatter es b√°sicamente un brazo paraestatal; ha trabajado directamente con agentes de inteligencia emirat√≠es en misiones de hackeo a ministerios gubernamentales de Turqu√≠a, Catar e Ir√°n y de espionaje a disidentes dentro de los EAU. Adem√°s, DarkMatter irrumpi√≥ en cuentas de Google, Yahoo y Hotmail, de acuerdo con los exempleados entrevistados. Ni la empresa ni un portavoz del gobierno emirat√≠ contestaron a solicitudes para hacer comentarios. Un abogado de Baier tambi√©n rechaz√≥ hacer comentarios. El FBI est√° investigando si empleados estadounidenses previos y actuales de DarkMatter cometieron delitos cibern√©ticos, seg√ļn cuatro personas que conocen de cerca la investigaci√≥n. La pesquisa del FBI se intensific√≥ despu√©s de que una exempleada de la NSA que trabajaba para esa firma emirat√≠ alert√≥ a las autoridades estadounidenses. El caso del Departamento de Justicia est√° enfocado en temas de fraude cibern√©tico y la posible transferencia ilegal de tecnolog√≠a de espionaje estadounidense a un pa√≠s extranjero. Pero los procuradores enfrentan obst√°culos serios, desde las posibles consecuencias diplom√°ticas en la relaci√≥n de Washington con los EAU hasta las preocupaciones respecto a qu√© podr√≠a revelar el caso de la cooperaci√≥n entre DarkMatter y las agencias de inteligencia estadounidenses. Adem√°s, las leyes de Estados Unidos son poco claras, est√°n obsoletas o no est√°n bien formuladas para los avances tecnol√≥gicos. En su mayor√≠a fueron pensadas para prevenir la venta de armamentos del siglo XX, como misiles o aviones caza. No contemplan las capacidades de ciberataque que pueden afinarse desde una computadora o en las agencias de inteligencia m√°s avanzadas del planeta y despu√©s vendidas al mejor postor. "Lo peor es que estas armas son cada vez más fáciles de conseguir", dijo Brian Bartholomew, investigador sénior de seguridad en Kaspersky Lab, la empresa de seguridad digital. "Entra mucha gente nueva a esta arena que no sigue las mismas reglas. Es como darle un arma de calibre militar a cualquier persona".